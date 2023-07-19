Утром 19 июля по сети начали распространяться кадры горящего склада со снарядами на Крымском полуострове. Какие именно проблемы возникли у оккупантов на этот раз, читайте в материале 24 Канала.

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Пожар на складе с боеприпасами

Собственно, именно местные телеграм-каналы первыми сообщили о взрывах на Старокрымском полигоне. Они и предположили, что из-за этого началась детонация хранившихся там боеприпасов. Захватчики просто не могли ее остановить.

Старокрымский полигон – в огне: просматривайте видео с телеграм-каналов

На полигоне в Крыму несколько часов детонируют боеприпасы: видео с телеграм-каналов

Эвакуация населения, перекрытие "Тавриды"

Одним из первых среди представителей оккупантов этот "инцидент" прокомментировал так называемый глава полуострова Сергей Аксенов. В частности, он заявил, что его псевдовласть начала эвакуацию жителей четырех населенных пунктов в Кировском районе, расположенных вблизи этого полигона.

На военном полигоне в Кировском районе Крыма произошло возгорание. Было принято решение об эвакуации четырех населенных пунктов с 2 200 людьми. Это населенные пункты Кировского района,

– сказал гауляйтер.

Кроме того, он заявил об остановке движения на трассе "Таврида" со 118 по 130 километр в результате этого пожара и детонации боеприпасов. Людям был предложен маршрут объезда через Старый Крым и Первомайское.



Маршрут объезда из-за перекрытия трассы "Таврида" / Карта вражеских телеграм-каналов

Обратите внимание! Как пишут росСМИ, 15 автобусов были сняты с рейсов в Феодосию и отправлены для эвакуации людей.

Ложь оккупантов

Как известно, россияне всегда врут или недоговаривают. В частности, во время комментирования этого события Аксенов решил промолчать о причинах взрывов на Старокрымском полигоне.

Причины устанавливают следственные органы,

– лаконично сказал он.

Вместе с тем "председатель" полуострова поспешил заявить, что, конечно, "пострадавших нет" и вообще Крым никакой "дополнительной помощи не нуждается".

С его слов можно подумать, что такие ситуации – это нечто абсолютно обыденное для захватчиков в Крыму. То есть якобы "беспокоиться не о чем".

ГУР заявило об успешной операции

Итак, "что произошло" на Старокрымском полигоне довольно оперативно объяснил Аксенову Кирилл Буданов. Глава Главного управления разведки констатировал, что в оккупированном Крыму была проведена успешная операция.

Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ,

– говорится в сообщении главы разведки.

Обратите внимание! Буданов также напомнил украинцам, которые в силу определенных обстоятельств остались на оккупированных территориях или были принудительно переселены на территорию России, о боте @guruabot в телеграме для обратной связи.

"Туристы" бегут из Крыма

Следует сказать, что эти взрывы только интенсифицировали процесс, начавшийся в ночь на 17 июля после атаки на Крымский мост и повреждений переправы.

Российские "туристы", приехавшие на незаконно оккупированный полуостров, решили "почему-то" его быстро покинуть. Из-за этого образовались длинные пробки.

В частности, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что на утро 19 июля очередь из "крымских туристов" в оккупированном Новоазовске составляет уже 12 километров.