Соответствующую информацию Кирилл Буданов сообщил утром 19 июля после тревожной ночи для окупантов в Крыму. Взрывы в Крыму раздавались возле Казачьей бухты в Севастополе и в селе Кринички Кировского района, где расположен Старокрымский полигон.

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Что произошло в Крыму в ночь на 19 июля

Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе,

– заявил Кирилл Буданов.

Он поблагодарил украинских патриотов в Крыму за дополнительные сведения и видео совместной работы Главного управления разведки и Вооруженных Сил Украины.

Глава нашей разведки также обратился к тем гражданам, которые из-за обстоятельств остались на оккупированных территориях или которых переселили в Россию принудительно. Кирилл Буданов объяснил, что у него работает бот обратной связи @guruabot.

Последствия взрывов в Крыму: смотрите видео

Взрывы в Крыму: коротко