Соответствующую информацию Кирилл Буданов сообщил утром 19 июля после тревожной ночи для окупантов в Крыму. Взрывы в Крыму раздавались возле Казачьей бухты в Севастополе и в селе Кринички Кировского района, где расположен Старокрымский полигон.
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Что произошло в Крыму в ночь на 19 июля
Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе,
– заявил Кирилл Буданов.
Он поблагодарил украинских патриотов в Крыму за дополнительные сведения и видео совместной работы Главного управления разведки и Вооруженных Сил Украины.
Глава нашей разведки также обратился к тем гражданам, которые из-за обстоятельств остались на оккупированных территориях или которых переселили в Россию принудительно. Кирилл Буданов объяснил, что у него работает бот обратной связи @guruabot.
Последствия взрывов в Крыму: смотрите видео
Взрывы в Крыму: коротко
- В ночь на 19 июля в Крыму раздались взрывы. Тревожно российским захватчикам было на складе с боеприпасами на Старокрымском полигоне. В сети писали о звуках детонации боеприпасов.
- Так называемый оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что дороги у Старокрымского полигона перекрыли. В российском министерстве транспорта заявили, что перенаправляют весь транспорт Крыма в объезд перекрытого участка "Тавриды".
- Партизанское движение "Атеш" сообщило, что в Крыму взрывы на рассвете 19 июля уничтожили склад боеприпасов. В частности, он по состоянию на 9:06 19 июля еще детонировал. Речь идет о складе на военном полигоне возле поселка Старый Крым.
- Подробнее о тревожной ночи для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму читайте по ссылке.