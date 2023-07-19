Це трапилось вранці 19 липня після тривожної ночі для окупантів у Криму. Вибухи в Криму лунали біля Козачої бухти в Севастополі та в селі Кринички Кіровського району, де розташований Старокримський полігон.
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Що відомо про фейкову заяву Буданова
У телеграм-каналі, який називається "Кирило Буданов Кирилл Буданов" оприлюднили: "Проведено успішну операцію в окупованому Криму. Ворог приховує масштаби завданих збитків і кількість втрат у живій силі".
Низка ЗМІ, включно з 24 Каналом, поширили таку новину, посилаючись на не справжню сторінку Кирила Буданова. Ця інформація, як і сторінка в телеграм-каналі, виявились фейковими.
Фейкове повідомлення Кирила Буданова / Скриншот 24 Каналу
Справжня сторінка очільника української розвідки називається "Начальник ГУР МО України". Станом на 11:30 19 липня там немає жодних коментарів про вибухи в тимчасово окупованому Криму.
У розвідці прокоментували фейк
У коментарі Суспільне Крим представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Кирило Буданов не заявляв про причетність до вибухів на полігоні в Криму.
Коментар нібито від імені Кирила Буданова, що вибух на полігоні в Криму справа рук ЗСУ та ГУР – фейк. Всі наші офіційні сторінки є на сайті Головного управління розвідки України,
– заявив Юсов.
Вибухи в Криму: коротко
- У ніч проти 19 липня у Криму пролунали вибухи. Тривожно російським загарбникам було на складі з боєприпасами Старокримського полігону. У мережі писали про звуки детонації боєприпасів.
- Так званий окупаційний "глава" Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що дороги біля Старокримського полігону перекрили. У російському міністерстві транспорту заявили, що перенаправляють весь транспорт Криму до об'їзду перекритої ділянки "Тавриди".
- Партизанський рух "Атеш" повідомив, що в Криму вибухи вдосвіта 19 липня знищили склад боєприпасів. Зокрема, він станом на 9:06 19 липня ще детонував. Мовиться про склад на військовому полігоні біля селища Старий Крим.
- Детальніше про тривожну ніч для російських загарбників в тимчасово окупованому Криму читайте за посиланням.