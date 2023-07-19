Це трапилось вранці 19 липня після тривожної ночі для окупантів у Криму. Вибухи в Криму лунали біля Козачої бухти в Севастополі та в селі Кринички Кіровського району, де розташований Старокримський полігон.

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Що відомо про фейкову заяву Буданова

У телеграм-каналі, який називається "Кирило Буданов Кирилл Буданов" оприлюднили: "Проведено успішну операцію в окупованому Криму. Ворог приховує масштаби завданих збитків і кількість втрат у живій силі".

Низка ЗМІ, включно з 24 Каналом, поширили таку новину, посилаючись на не справжню сторінку Кирила Буданова. Ця інформація, як і сторінка в телеграм-каналі, виявились фейковими.



Фейкове повідомлення Кирила Буданова / Скриншот 24 Каналу

Справжня сторінка очільника української розвідки називається "Начальник ГУР МО України". Станом на 11:30 19 липня там немає жодних коментарів про вибухи в тимчасово окупованому Криму.

У розвідці прокоментували фейк

У коментарі Суспільне Крим представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Кирило Буданов не заявляв про причетність до вибухів на полігоні в Криму.

Коментар нібито від імені Кирила Буданова, що вибух на полігоні в Криму справа рук ЗСУ та ГУР – фейк. Всі наші офіційні сторінки є на сайті Головного управління розвідки України,

– заявив Юсов.

Вибухи в Криму: коротко