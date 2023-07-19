Про це повідомляють російські ЗМІ. Місцева влада також нібито планує евакуацію населення з місця "прильоту", передає 24 Канал.

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На Старокримському полігоні досі лунають вибухи

Пропагандисти наголошують, що вибухи на Старокримському полігоні продовжуються й досі. Через це окупаційна влада планує евакуювати близько 2 тисяч місцевих жителів.

На Старокримському полігоні продовжується детонація боєприпасів: дивіться відео

У телеграм-каналі "Кримський вітер" розповіли, що ще один вибух пролунав близько 6:54 ранку за місцевим часом. Так, вибухову хвилю відчули у Феодосії, де-не-де спрацювали сигналізації автомобілів.

На Старокримському полігоні знову чули вибухи / Відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"

На самому полігоні також видно чорний дим і чути звуки вибухів. Окупанти бідкаються, що цей "приліт" був дуже гучним.

На полігоні в Криму приліт: дивіться відео

Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі серед населення внаслідок детонації боєприпасів. Також невідомо, які саме масштаби руйнувань на полігоні.

На Старокримському полігоні детонація боєприпасів: дивіться відео

Окупанти перекрили рух біля полігону

Представники російського міністерства транспорту розповіли, що перенаправляють весь транспорт Криму до об'їзду перекритої ділянки "Тавриди".



Росіяни перекрили рух біля Старокримського полігону / Фото з російських телеграм-каналів

Вони також зазначили, що рух автобусів міжрегіональними маршрутами тимчасово переорієнтований на дорогу Білогірськ-Феодосія. Залізничний транспорт нібито працює у штатному режимі.

Також так званий радник "голови" Криму Олег Крючков сказав, що частина автодороги "Таврида" зі 118 до 130 кілометра перекрита. Транспорт перенаправляється регіональною мережею через населені пункти Старий Крим та Первомайське.

Далі стало відомо, що автошлях "Таврида" з метою "забезпечення безпеки дорожнього руху" перекрили в обох напрямках. Так, увесь транспорт загарбники перенаправляють з боку Керчі на з'їзди з "Тавриди" в Феодосії, Льговського, з боку Сімферополя в районі Білогірська. Також можливий рух автомобілів автомобільною дорогою від Джанкоя до Феодосії через селище Радянський.

Тим часом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише, що черга з "туристів" Криму на перетин кордону між Україною та Росією в окупованому Новоазовську на ранок становить уже приблизно 12 кілометрів. Ці люди, вочевидь, ще не чули про вибухи на анексованому півострові.

Російські "туристи" хочуть їхати в Крим: дивіться відео

Що відомо про вибухи на Старокримському полігоні