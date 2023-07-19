Про це в ефірі національного марафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголосив, що в України є багато засобів, які могли б потенційно здійснити цю атаку, передає 24 Канал.

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Ігнат припустив, чим могли вдарити по Криму

Речник Повітряних сил наголосив, що у нашої держави наразі є засоби, які передані партнерами, які можуть діставати на певні відстані й вражати ворожі цілі. Попри це, він зазначив, що головне не якість зброї, а уміння її правильно використовувати.

Головне, не чим, а як уразити та влучно завдати цього удару,

– сказав Ігнат.

Він наголосив, що наші пілоти це вже не раз демонстрували завдяки тим засобам, які вдалося адаптувати до наших літаків. Зокрема, це і ракети Storm Shadow, і протирадіолокаційні ракети HARM, а також бомби JDAM, які наші пілоти фактично щодня застосовують проти окупантів.

"Ці наслідки на окупованих територіях, зокрема, феєрверки на складах боєприпасів і враження скупчення техніки противника – ми бачили", – зауважив він.

Наостанок речник Повітряних сил додав, що українській армії треба більше цього озброєння. А щоб воно в рази ефективніше працювало нам потрібен багатоцільовий сучасний літак типу F-16.

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