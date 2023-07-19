Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он подчеркнул, что у Украины есть много средств, которые могли бы потенциально осуществить эту атаку, передает 24 Канал.

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Игнат предположил, чем могли ударить по Крыму

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что у нашего государства есть средства, переданные партнерами, которые могут доставать на определенные расстояния и поражать вражеские цели. Несмотря на это, он отметил, что главное не качество оружия, а умение его правильно использовать.

Главное, не чем, а как поразить и точно нанести этот удар,

– сказал Игнат.

Он отметил, что наши пилоты уже не раз демонстрировали благодаря тем средствам, которые удалось адаптировать к нашим самолетам. В частности, это и ракеты Storm Shadow, и противорадиолокационные ракеты HARM, а также бомбы JDAM, которые наши пилоты фактически ежедневно применяют против оккупантов.

"Эти последствия на оккупированных территориях, в частности фейерверки на складах боеприпасов и поражение скопления техники противника – мы видели", – отметил он.

Напоследок спикер Воздушных сил добавил, что украинской армии нужно больше этого вооружения. А чтобы оно в разы эффективнее работало, нам нужен многоцелевой современный самолет типа F-16.

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