Украинские защитники уже могут применять против россиян крылатые "умные бомбы". Впрочем, сейчас запас JDAM ограничен. 24 Канал проанализировал основные преимущества этого оружия и как оно может повлиять на ситуацию на фронте.

К теме Крылатые "умные бомбы" JDAM уже работают в Украине

Почему ВСУ крайне нужно дальнобойное оружие

Украинские силы обороны выстояли в борьбе с россиянами в 2022 году, а в 2023 году сами готовятся перейти к активному контрнаступлению. Для этого ВСУ нуждаются в расширении радиуса поражения врага.

Обратите внимание! Летом 2022-го появление HIMARS, способных точно отправлять снаряд GMLRS на расстояние в 80 километров, совершило "революцию" на фронте и заставило россиян отводить тылы на более дальнее расстояние. Но чтобы враг не чувствовал себя в безопасности за пределами 80 километров, ВСУ нужны новые средства.



Этот вопрос могли бы решить системы ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 150 км и более. Впрочем, в США пока не спешат с передачей этого оружия, а СМИ пишут о табу на ATACMS как залог отказа России от покупки иранских баллистических ракет.

Образовавшийся вакуум ВСУ все же заполняют. В настоящее время украинцы начали применять дальнобойные системы собственной разработки из семьи "Ольха", а также "умные бомбы" JDAM. Последние фактически стали промежуточным решением от союзников и последней ступенькой к получению ATACMS.

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Что такое JDAM и JDAM-ER

Это американская разработка – комплект наведения , превращающий "обычный" снаряд в "умный". Производит JDAM всем известная компания Boeing (до этого – McDonnell Douglas, которая в 1997 году объединилась с "Боингом"). , точнее – оружейные подразделения корпорации.

Импульс для разработки JDAM придали проблемы с точностью у американских бомб во время войны в Ираке 1991 года, когда пылевые бури и дым от пожаров на нефтяных скважинах существенно ограничили эффективность обычных "тупых бомб" (в Украине песчаные бури не слишком регулярны, но есть другие погодные "сюрпризы").

JDAM-ER в действии: смотрите видео

Название JDAM – традиционное для американского оружия сокращение – Joint Direct Attack Munition (можно перевести как Объединенный боеприпас прямого поражения). "Объединенный" – потому что это совместная разработка ВВС и ВМС США. ER – сокращение от Extended Range, то есть – "расширенный диапазон".

Метаморфоза осуществляется благодаря выдвижным комплектам крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостовому блоку, имеющему пользовательское оборудование, которое дает возможность бомбе корректировать свой курс при полете к цели. Все это превращает JDAM в очень точное и грозное оружие.

JDAM существенно усовершенствует бомбы с лазерной наводкой и инфракрасной технологией визуализации, которой могут препятствовать плохие погодные условия. Таким образом, снаряд становится всепогодным – на GPS не влияют дождь, облака, туман, дым или искусственные помехи.

Крылья активируются после сброса бомбы, что увеличивает дальность полета втрое (с 24 до 72 километров).



За хирургическую точность отвечает инерционная система навигации и GPS-приемник

Какие преимущества имеют JDAM, как вмонтировать в самолеты и сколько стоят

Дальность поражения JDAM-ER – 45 миль, то есть 72,4 километра (для обычного JDAM – всего 24 километра), что можно сопоставить с HIMARS, но авиационное базирование позволяет выдвинуться значительно дальше, чем позволяют колесные или гусеничные аппараты.

45 миль, то есть 72,4 километра (для обычного JDAM – всего 24 километра), что можно сопоставить с HIMARS, но авиационное базирование позволяет выдвинуться значительно дальше, чем позволяют колесные или гусеничные аппараты. JDAM имеет больший вес и ударную силу, чем GMLRS. Крылья крепятся к авиационным неуправляемым бомбам массой от 220 до 900 килограммов. Таким образом, эффект от применения JDAM будет значительно больше.



JDAM-ER крепятся к истребителю / фото US AIR FORCE / AFP

Обратите внимание! Важное преимущество JDAM-ER – системы легко монтируются на самолеты, находящиеся на вооружении украинских ВВС и не требуют каких-либо сложных модернизаций. Об этом официально не сообщалось, но сам факт применения JDAM-ER свидетельствует о том, что особых проблем для украинских инженеров не было.



Напомним, летом прошлого года украинцы успешно и оперативно решили вопрос адаптации "натовских" ракет AGM-88 HARM на отечественные МиГ-29.

Все просто, легко и смертоносно – в формате "выстрелил и забыл".

Это очень важно, ведь повышает маневренность самолета-носителя бомбы, а соответственно и его живучесть. Здесь не лишним будет напомнить, что российская война в Украине происходит в формате, когда ни одна из сторон не имеет решающего преимущества в небе, а это значительно увеличивает риск сбивания самолетов – недавний пример с сбитием российского самолета в небе над тыловым для оккупантов Енакиево – именно об этом.

Американский самолет F-15E сбрасывает JDAM, Афганистан-2009

Еще один плюс "умной бомбы" – ее относительная дешевизна. Вместе с самой бомбой комплект наводки стоит в районе 30 000 долларов. Это не идет ни в какое сравнение с ценой крылатых ракет и делает JDAM-ER очень хорошей альтернативой им. Конечно, для ограниченных задач, ведь бомба – это всегда оружие класса "воздух – земля".

Боевое крещение

JDAM на вооружении в войсках – с 1999 года. Впервые ВВС США использовали JDAM в ходе боевых действий с геополитическими союзниками России – Югославией и режимом Саддама Хуссейна. Впоследствии JDAM были проверены в ходе боевых действий в Афганистане. Сейчас разнообразные модификации JDAM есть на вооружении армий более 20 стран мира. Недавно к их перечню присоединилась и Украина.

Возможно, первое применение JDAM в Украине: смотрите видео

Уже на фронте

Впервые о передаче JDAM заговорили зимой 2022–2023. 15 декабря о возможной передаче "умных бомб" написало издание The Washington Post. 20 декабря в CNN подтвердили, что JDAM войдут в состав пакета военной помощи на общую сумму в 1,8 миллиарда долларов.

Активизировались разговоры после визита президента Байдена в Киев. На следующий день, 21 февраля, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщило, что ВСУ получат именно это оружие. Похоже, JDAM действительно вошли в состав одного из "зимних пакетов помощи", однако официально это не анонсировали.

7 марта 2023 командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер официально подтвердил, что дальнобойный вариант "умной бомбы" JDAM-ER уже в Украине, тогда же в сети появились видео якобы боевого применения этих снарядов на фронте.

Possible Orthodox JDAM use? Not very clear but looks like something with quite a wingspan coming in on a few frames pic.twitter.com/lZDzfMDD5W — Respected Western partner (@smo_ebooks) March 3, 2023

Недавно мы доставили некоторые высокоточные боеприпасы в Украину, имеющие увеличенную дальность и летящие чуть дальше, чем гравитационная бомба, и имеющие точную наводку. Это недавняя возможность, которую мы смогли предоставить им (Украине, – 24 Канал), вероятно, в течение последних трех недель,

– генерал Хекер комментирует появление в ВСУ "умных бомб" на AFA Warfare Symposium-2023 в Колорадо (США). Генерала цитирует издание The War Zone.



Генерал Хекер рассказал, что JDAM уже может быть в Украине / фото Air Education and Training Command

Генерал подчеркивает, что в настоящее время на вооружении ВСУ JDAM-ER не так много, однако дает понять, что это лишь начало сотрудничества в этом направлении. На это указывает и январский контракт от ВВС США для Boeing на 40,5 миллиона долларов на выпуск JDAM-ER.