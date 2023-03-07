Об этом на круглом столе для СМИ заявил командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер.
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Бомбы JDAM в Украине
По словам Хекера, запас этих "умных бомб", которые могут поражать цели на расстоянии до 45 миль благодаря выдвижным комплектам крыльев, пока относительно невелик. Однако они уже могут создать реальные проблемы российским военным.
У них достаточно, чтобы нанести пару ударов,
– отметил командующий ВВС США в Европе.
Генерал также подтвердил The War Zone, что он говорил именно о JDAM-ER. "Недавно мы доставили некоторые высокоточные боеприпасы [в Украину], которые имеют увеличенную дальность и шли немного дальше, чем гравитационная бомба, и имеют точное [наведение]", – сказал Хекер.
Также он добавил: "Это недавняя возможность, которую мы смогли предоставить им [Украине], вероятно, за последние три недели". Издание отмечает, что точная конфигурация JDAM-ER, передана нашему государству, пока неизвестна.
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Что известно о предоставлении "умных бомб"
- В феврале 2023 года в Bloomberg обнародовали информацию о том, что США передадут Украине бомбу дальнего радиуса действия с GPS-наводкой известен как JDAM-ER. Она сможет поражать цели на расстоянии 70 – 72 километра.
- Пентагон тогда официально не признал, что посылает модифицированную версию боеприпасов Joint Direct Attack Munition компании Boeing. В Минобороны США заявили, что отправят "высокоточные воздушные боеприпасы" в рамках пакета стоимостью 1,85 миллиарда долларов, объявленного 21 декабря.
- JDAM – это комплекты оборудования на основе технологии GPS, которые превращают свободно падающие простые авиабомбы во всепогодные корректированные боеприпасы. Комплект включает инерционную систему навигации и GPS-приемник для повышения точности, а также небольшие крылья, крепящиеся в средней части бомбы, и хвостовой блок, имеющий управляемое оперение, позволяет бомбе корректировать свой курс во время полета к цели.