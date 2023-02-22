Пентагон официально не признал, что посылает модифицированную версию боеприпасов Joint Direct Attack Munition компании Boeing. В Минобороны США заявили, что отправит "высокоточные воздушные боеприпасы" в рамках пакета стоимостью 1,85 миллиарда долларов, объявленного 21 декабря.

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После сброса бомба разворачивает крылья

Два человека, знакомых с этим вопросом, подтвердили, что оружие – это JDAM увеличенной дальности, известное как Jdam-ER. Они попросили не называть их имена, поскольку детали не разглашаются.

Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут идентифицировать боеприпас, ссылаясь на оперативную безопасность. Комплекты Jdam используются ВВС и ВМС США и были проданы более чем в 26 странах.

Как пишет Bloomberg, JDAM-ER можно устанавливать на неуправляемые бомбы весом от 190 до 750 кг. После сброса бомба разворачивает крылья, что позволяет ей скользить на расстоянии до 72 километров и утраивает дальность полета оригинального оружия. Extended-Range Jdam была разработана в сотрудничестве с Королевскими ВВС Австралии.

США и Украина адаптировали JDAM-ER для советских самолетов

20 января компания Boeing получила от ВВС заказ на сумму 40,5 миллиона долларов в рамках действующего контракта. Работа должна быть проделана до 30 июня. Этот контракт свидетельствует о том, что США и Украина совместно разработали метод, с помощью которого эксплуатируемые в Украине истребители советских времен могут программировать и запускать JDAM-ER.

Ракета увеличенной дальности JDAM-ER присоединяется к новой ракете с боеголовкой Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) компании Boeing и была среди новых вооружений, о которых Пентагон объявил в этом месяце и которые будут переданы Украине.

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