Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію боєприпасів Joint Direct Attack Munition компанії Boeing. У Міноборони США заявили, що відправлять "високоточні повітряні боєприпаси" в рамках пакета вартістю 1,85 мільярда доларів, оголошеного 21 грудня.

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Після скидання бомба розгортає крила

Двоє людей, знайомих з цим питанням, підтвердили виданню, що зброя – це JDAM збільшеної дальності, відома як Jdam-ER. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки деталі не розголошуються.

Речниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не будуть ідентифікувати боєприпас, посилаючись на оперативну безпеку. Комплекти Jdam використовуються ВПС і ВМС США і були продані в більш ніж 26 країн.

Як пише Bloomberg, JDAM-ER можна встановлювати на некеровані бомби вагою від 190 до 750 кілограмів. Після скидання бомба розгортає крила, що дозволяє їй ковзати на відстані до 72 кілометрів і потроює дальність польоту оригінальної зброї. Extended-Range Jdam була розроблена у співпраці з Королівськими ВПС Австралії.

США та Україна адаптували JDAM-ER для радянських літаків

20 січня компанія Boeing отримала від ВПС замовлення на суму 40,5 мільйонів доларів у рамках чинного контракту. Робота має бути виконана до 30 червня. Цей контракт свідчить про те, що США і Україна спільно розробили метод, за допомогою якого винищувачі радянських часів, що експлуатуються в Україні, можуть програмувати і запускати JDAM-ER.

Ракета збільшеної дальності JDAM-ER приєднується до нової ракети з боєголовкою Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) компанії Boeing і була серед нових озброєнь, про які Пентагон оголосив цього місяця і які будуть передані Україні.

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