Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он предположил, что такие бомбы уже могли прибыть в Украину.

Смотрите также Борьба Украины против России, возможно, продлится долго, трагедий еще может быть много, – Байден

Издание Bloomberg 21 февраля обнародовало информацию о том, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине бомбу дальнего радиуса действия с GPS-наводкой известен как JDAM-ER. Она сможет поражать цели на расстоянии 70 – 72 километра.

По словам Свитана, это обвесы, которые можно прикрепить к уже имеющимся бомбам. 70 – 72 километра – максимальная дальность бомб с JDAM-ER, для такого расстояния им необходимо набрать высоту около 10 километров, средняя дальность такой бомбы – до 24 километров, то есть она сможет успешно работать на линии фронта.

Возможности JDAM-ER

Напомним, что в декабре Пентагон официально объявил о передаче "точных авиационных боеприпасов", не называя каких именно.

Это то вооружение, которое лучше всего передавать в секретном режиме, без объявления,

– подчеркнул военный эксперт.

Он сообщил, если Украина получит простые обвесы, россияне даже не будут понимать, что по ним бьет, а значит, не смогут противодействовать. Дальность этих "умных" бомб такая, как и у ракет Himars М-31, поэтому лучше передавать их тайно. Они будут работать либо по линии фронта, либо на глубину до 70 километров, пояснил полковник.

Свитан отметил, что уже заметна работа не только 90-килограммовых ракет М-31, но и 250-килограммовых авиабомб, это может свидетельствовать о том, что упомянутые обвесы уже есть в Украине.

Рассвет объяснил как работают бомбы JDAM-ER: смотреть видео