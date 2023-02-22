Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он предположил, что такие бомбы уже могли прибыть в Украину.
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Издание Bloomberg 21 февраля обнародовало информацию о том, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине бомбу дальнего радиуса действия с GPS-наводкой известен как JDAM-ER. Она сможет поражать цели на расстоянии 70 – 72 километра.
По словам Свитана, это обвесы, которые можно прикрепить к уже имеющимся бомбам. 70 – 72 километра – максимальная дальность бомб с JDAM-ER, для такого расстояния им необходимо набрать высоту около 10 километров, средняя дальность такой бомбы – до 24 километров, то есть она сможет успешно работать на линии фронта.
Возможности JDAM-ER
Напомним, что в декабре Пентагон официально объявил о передаче "точных авиационных боеприпасов", не называя каких именно.
Это то вооружение, которое лучше всего передавать в секретном режиме, без объявления,
– подчеркнул военный эксперт.
Он сообщил, если Украина получит простые обвесы, россияне даже не будут понимать, что по ним бьет, а значит, не смогут противодействовать. Дальность этих "умных" бомб такая, как и у ракет Himars М-31, поэтому лучше передавать их тайно. Они будут работать либо по линии фронта, либо на глубину до 70 километров, пояснил полковник.
Свитан отметил, что уже заметна работа не только 90-килограммовых ракет М-31, но и 250-килограммовых авиабомб, это может свидетельствовать о том, что упомянутые обвесы уже есть в Украине.
Военная помощь от США: последнее
- Американский лидер во время визита в Киев 20 февраля объявил о выделении нового пакета пособий для Украины.
- Помощь будет включать большее военное оборудование, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше "Джавелинов" и гаубиц.
- Также Байден сообщил о дополнительной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. В нем будут боеприпасы для HIMARS и артиллерии, дополнительные системы, что позволит защитить украинские города от бомбардировок.