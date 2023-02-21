Приблизительно в 18:30 президент США начал свое выступление в саду Королевского замка в Варшаве. Его речь посвящена годовщине полномасштабной войны России против Украины, сообщает 24 Канал.

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Защита свободы – длительный процесс

Байден поприветствовал всех, кто поддерживает Украину по всей Европе, и призвал делать это дальше.

"Польский бизнес, гражданское общество, а также первая леди республики Польша тоже показывали и помогали украинцам. Я хотел бы всех поблагодарить. Мы все здесь партнеры", – заявил президент США.

Он подчеркнул, что за эту войну ответственна Россия. Кремль продолжает совершать военные преступления против человечности, как и прежде.

По его словам, партнеры могут гордиться тем, что делали в течение прошлого года. В то же время, следует быть честными: защита свободы – это не то, что можно сделать за день или неделю.

Это очень длительный процесс. И Украина и дальше борется против этого длительного нашествия войны. Это может продолжаться долго, и много еще будет трагедий. Наши партнеры, наши союзники, Соединенные Штаты будут поддерживать Украину в их борьбе за свою независимость,

– подытожил Байден.

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