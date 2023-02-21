Отметим, что накануне президент США приезжал в Киев, чтобы доказать искренность своей поддержки украинскому народу. Ключевые тезисы по трансляции выступления Байдена – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Кашляв и цитировал Третий рейх: главные тезисы выступления Путина перед федеральным собранием

Год назад все говорили, что Киев падет – но Путин проиграл: ключевые тезисы выступления

Американский лидер Джо Байден выступает в Варшаве 21 февраля к годовщине вторжения России в Украину. Его речь транслирует 24 Канал.

Трансляция выступления Байдена: смотрите видео

Год назад началась кровопролитная война России против Украины. Тогда ожидалось падение Киева, однако Киев крепко стоит и, больше, он свободен.

Президент Джо Байден констатировал, что украинский народ выдержал это испытание, весь мир выдержал его вместе. Путин решил проверить, работает ли мировая демократия.

Путин полагал, что мы отступим. Он ошибался. Все мы слишком сплочены,

– отметил президент США.

Через год все могут убедиться, что демократия не просто работает – она побеждает. Российский президент может не сомневаться – поддержка союзников никогда не станет меньше, а украинцы боролись за свою родную землю и продолжат это делать до победного конца.

Также Байден подчеркнул храбрость Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства помог стране выстоять, его отважность "закаленная в огне".

Украина никогда не позволит России победить

Россияне использовали изнасилование как сбоя войны, они уничтожали, разрушали, убивали гражданских и надеялись, что им таким образом удастся захватить Украину. Однако ответ украинского народа был чрезвычайным.

Прошел год, а Украина продолжает свободна: от Херсона до Харькова украинцы борются, отвоевывают территории. На многих территориях, которые оккупировали российские захватчики, уже снова развеваются сине-желтые флаги.

Жестокость никогда не подавит свободу свободных, Украина никогда не будет победой России,

– констатировал Байден.

Путин может закончить войну одним словом

По словам американского президента, именно Путин решил развязать эту войну . Несколько раз Генассамблея ООН осуждала российскую агрессию в Украине.

США и партнеры не собирают контролировать или захватывать Россию, подчеркнул Байден. Миллионы россиян против войны – они не хотят погибать из-за зловещих планов диктатора.

Путин может приостановить эту войну. Однако если Украина перестанет бороться – она исчезнет с карты,

– добавил он.

Союзники должны и дальше помогать Украине

Сейчас США и партнеры активно работают над тем, чтобы Украине было чем себя защищать. Лидер США объяснил, что необходимо предоставлять как можно больше ПВО, танков, бронированных машин и другой важной для боевых действий техники.

Байден вспомнил, насколько масштабной оказалась поддержка мира Украины. Речь идет не только о военной помощи, но и об экономической и гуманитарной поддержке.

В частности, Польша приютила более 1,5 миллиона беженцев. Отметим, что страна во время войны активно поддерживала Украину во всех возможных вопросах.

Да благословит вас Бог! Щедрость поляков чрезвычайна,

– добавил американский президент.