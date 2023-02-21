Зазначимо, що напередодні президент США приїжджав до Києва, щоб довести щирість своєї підтримки українському народові. Ключові тези з онлайн-трансляції виступу Байдена – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Рік тому всі говорили, що Київ паде – але Путін програв: ключові тези з виступу

Американський лідер Джо Байден виступає у Варшаві 21 лютого до роковин вторгнення Росії в Україну. Його промову транслює 24 Канал.

Онлайн-трансляція виступу Байдена: дивіться відео

Рік тому почалася кровопролитна війна Росії проти України. Тоді очікувалося падіння Києва, проте Київ міцно стоїть і, щобільше, він є вільним.

Президент Джо Байден констатував, що український народ витримав це випробування, весь світ його витримав разом. Путін вирішив перевірити, чи працює світова демократія.

Путін думав, що ми відступимо. Він помилявся. Всі ми занадто згуртовані,

– зазначив президент США.

Через рік усі можуть переконатися, що демократія не просто працює, – вона перемагає. Російський президент може не сумніватися – підтримка союзників ніколи не стане меншою, а українці боролися за свою рідну землю і продовжать це робити до переможного кінця.

Україна ніколи не дозволить Росії перемогти

Росіяни використовували ґвалтування як збою війни, вони нищили, руйнували, вбивали цивільних і сподівалися, що їм таким чином вдасться захопити Україну. Однак відповідь українського народу була надзвичайною.

Минув рік, а Україна й далі вільна: від Херсона до Харкова українці борються, відвойовують території. На багатьох територіях, які окупували російські загарбники вже знову майорять синьо-жовті прапори.

Жорстокість ніколи не придушить волю вільних, Україна ніколи не буде перемогою Росії,

– констатував Байден.