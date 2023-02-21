Приблизно о 18:30 президент США розпочав свій виступ у саду Королівського замку Варшави. Його промова присвячена роковинам повномасштабної війни Росії проти України, повідомляє 24 Канал.

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Захист свободи – тривалий процес

Байден привітав усіх, хто підтримує Україну по всій Європі, та закликав робити це далі.

"Польський бізнес, громадянське суспільство, а також перша леді республіки Польща також показували та допомагали українцям. Я хотів би всім подякувати. Ми всі тут партнери", – заявив президент США.

Він наголосив, що за цю війну відповідальна Росія. Кремль продовжує вчиняти воєнні злочини проти людяності, як і раніше.

За його словами, партнери можуть пишатися тим, що робили протягом минулого року. Водночас слід бути чесними: захист свободи – це не те, що можна зробити за день чи тиждень.

Це дуже тривалий процес. І Україна і далі бореться проти цієї довготривалої навали війни. Це може тривати довго, і багато ще буде трагедій. Наші партнери, наші союзники, Сполучені Штати підтримуватимуть Україну у їхній боротьбі за свою незалежність,

– підсумував Байден.

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