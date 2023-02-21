Байден та Дуда зустрілись у Президентському палаці у Варшаві. Зазначимо, що запланована зустріч тет-а-тет. Потім має відбутися пресконференція.

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Лідери зустрілися у Варшаві

Розпочинається історичний, другий за менш ніж рік візит президента США до Польщі. Це чіткий сигнал про участь США в безпеці нашої частини Європи, – написав дуда у твітері.

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Польський лідер також зауважив, що візит Джо Байдена до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє Варшава в міжнародній системі безпеки та підтримці України.

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Про що говоритимуть президенти

Заступника міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський зазначив, що під час переговорів з президентом США, Варшава порушуватиме тему передачі Україні бойових літаків.

"Ми обговорюємо і говоритимемо про це сьогодні з президентом США, зокрема, під час саміту "Бухарестської дев'ятки". Будемо говорити про те, як має виглядати подальша військова підтримка", – сказав він.

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