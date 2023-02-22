Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він припустив, що такі бомби уже могли прибути до України.

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Видання Bloomberg 21 лютого оприлюднило інформацію про те, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні бомбу дальнього радіуса дії з GPS-наведенням відому як JDAM-ER. Вона зможе вражати цілі на відстані 70 – 72 кілометри.

За словами Світана, це обвіси, які можна прикріпити до уже наявних бомб. 70 – 72 кілометри – максимальна дальність бомб з JDAM-ER, для такої відстані їм необхідно набрати висоту близько 10 кілометрів, натомість середня дальність такої бомби – до 24 кілометрів, тобто вона зможе успішно працювати на лінії фронту.

Можливості JDAM-ER

Нагадаємо, що в грудні Пентагон офіційно оголосив про передачу "точних авіаційних боєприпасів", не називаючи яких саме.

Це те озброєння, яке краще за все передавати в секретному режимі, без оголошення,

– наголосив військовий експерт.

Він повідомив, якщо Україна отримає прості обвіси, росіяни навіть не будуть розуміти що по них б'є, а отже не зможуть протидіяти. Дальність цих "розумних" бомб така, як і в ракет Himars М-31, тому краще передавати їх таємно. Вони будуть працювати або вздовж лінії фронту, або на глибину до 70 кілометрів, пояснив полковник.

Світан зауважив, що вже помітна робота не лише 90-кілограмових ракет М-31, а й 250-кілограмових авіабомб, це може свідчити про те, що згадані обвіси уже є в Україні.

Світан пояснив як працюють бомби JDAM-ER: дивитись відео