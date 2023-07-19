По данным Центра журналистских расследований, этот полигон используется для подготовки 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, который дислоцируется в оккупированной Феодосии с 1 декабря 2021 года.
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Как оккупанты использовали Старокрымский полигон
Этот полигон в своей книге "ZOV" описал экс-десантник, младший сержант 56-го десантно-штурмового полка Павел Филатьев, ставший политическим беженцем из России. Он утверждает, что его полк отправляли для вторжения в Херсонскую область с этого полигона.
Мы обнаружили этот полигон на картах Google. Он четко просматривается на спутниковых фото.
Старокрымский полигон в Крыму: смотрите на карте
В то же время назначение военной базы в Криничках неподалеку, где весной также раздавались взрывы, журналистам не удалось установить. Однако там было зафиксировано большое количество военной техники.
Что известно о взрывах на Старокрымском полигоне
- Утром 19 июля сетью начали распространяться кадры горящего склада на Старокрымском полигоне на оккупированном полуострове. Там раздались мощные взрывы с детонацией.
- Из-за детонации складов оккупанты приступили к эвакуации жителей четырех населенных пунктов в Кировском районе, расположенных вблизи этого полигона.
- Кроме того, остановилось движение на трассе "Таврида" с 118-го по 130 километр в результате этого пожара и детонации боеприпасов. Людям предложили маршрут объезда через Старый Крым и Первомайское.
- Пока Украина не подтвердила причастность к этому "взрывному" событию. В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат заметил, что у нашего государства есть средства, которые могут доставать на такое расстояние. Однако, по его словам, главное не качество оружия, а умение его правильно использовать.