По данным Центра журналистских расследований, этот полигон используется для подготовки 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, который дислоцируется в оккупированной Феодосии с 1 декабря 2021 года.

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Как оккупанты использовали Старокрымский полигон

Этот полигон в своей книге "ZOV" описал экс-десантник, младший сержант 56-го десантно-штурмового полка Павел Филатьев, ставший политическим беженцем из России. Он утверждает, что его полк отправляли для вторжения в Херсонскую область с этого полигона.

Мы обнаружили этот полигон на картах Google. Он четко просматривается на спутниковых фото.

Старокрымский полигон в Крыму: смотрите на карте

В то же время назначение военной базы в Криничках неподалеку, где весной также раздавались взрывы, журналистам не удалось установить. Однако там было зафиксировано большое количество военной техники.

Что известно о взрывах на Старокрымском полигоне