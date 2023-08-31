Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що удари по Криму спрямовані на конкретні об'єкти ворога, щоб ослабити його перед вирішальною битвою за півострів у майбутньому.

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"Українські сили оборони системно та наполегливо готують поле майбутньої битви. Вони вцілюють по ворожих військових та інфраструктурних об'єктах, а також по об'єктах портової інфраструктури", – зазначив Селезньов.

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Так, останніми днями гучно було не лише у Феодосії, але також у районі Сімферополя, Севастополя, Балаклави, Алушти.

Попереду ще більше "бавовни"

Як відомо, 25 серпня українські спецпризначенці атакували Чорноморський флот Росії. Той самий, який країна-агресорка використовує для ракетних ударів по Україні.

"Процеси, які відбуваються на території Криму та Севастополя, спрямовані на те, щоб у російської армії було якомога менше можливостей вчиняти воєнні злочини. Тому "бавовни" буде більше", – констатував Селезньов.

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