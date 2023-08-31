Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що удари по Криму спрямовані на конкретні об'єкти ворога, щоб ослабити його перед вирішальною битвою за півострів у майбутньому.
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"Українські сили оборони системно та наполегливо готують поле майбутньої битви. Вони вцілюють по ворожих військових та інфраструктурних об'єктах, а також по об'єктах портової інфраструктури", – зазначив Селезньов.
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Так, останніми днями гучно було не лише у Феодосії, але також у районі Сімферополя, Севастополя, Балаклави, Алушти.
Попереду ще більше "бавовни"
Як відомо, 25 серпня українські спецпризначенці атакували Чорноморський флот Росії. Той самий, який країна-агресорка використовує для ракетних ударів по Україні.
"Процеси, які відбуваються на території Криму та Севастополя, спрямовані на те, щоб у російської армії було якомога менше можливостей вчиняти воєнні злочини. Тому "бавовни" буде більше", – констатував Селезньов.
Вибухи в Криму: останні новини
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна дійшла згоди з партнерами щодо ударів по Криму. Так, наша держава може знищувати все російське на окупованому півострові.
- Вранці 30 серпня пролунали потужні вибухи біля військового аеродрому в Джанкої. Пізніше того ж дня було гучно у Феодосії – після цього там зникло світло.
- Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони "Півдня" України Наталія Гуменюк зазначила, що українцям, як щедрій і справедливій нації, не шкода "поділитися" з ворогом у Криму.