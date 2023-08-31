Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, что удары по Крыму направлены на конкретные объекты врага, чтобы ослабить его перед решающей битвой за полуостров в будущем.
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"Украинские силы обороны системно и настойчиво готовят поле предстоящей битвы. Они целятся по враждебным военным и инфраструктурным объектам, а также по объектам портовой инфраструктуры", – отметил Селезнев.
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Так, в последние дни громко было не только в Феодосии, но также в районе Симферополя, Севастополя, Балаклавы, Алушты.
Впереди еще больше "хлопка"
Как известно, 25 августа украинские спецназовцы атаковали Черноморский флот России. Тот самый, который страна-агрессор использует для ракетных ударов по Украине.
"Процессы, происходящие на территории Крыма и Севастополя, направлены на то, чтобы у российской армии было как можно меньше возможностей совершать военные преступления. Поэтому "хлопка" будет больше", – констатировал Селезнев.
Взрывы в Крыму: последние новости
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина пришла к соглашению с партнерами насчет ударов по Крыму. Так, наше государство может уничтожать все российское на оккупированном полуострове.
- Утром 30 августа прозвучали мощные взрывы возле военного аэродрома в Джанкое. Позже в тот же день было громко в Феодосии – после этого там исчез свет.
- Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны "Юга" Украины Наталья Гуменюк отметила, что украинцам, как щедрой и справедливой нации, не жалко "поделиться" с врагом в Крыму.