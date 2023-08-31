Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, что удары по Крыму направлены на конкретные объекты врага, чтобы ослабить его перед решающей битвой за полуостров в будущем.

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"Украинские силы обороны системно и настойчиво готовят поле предстоящей битвы. Они целятся по враждебным военным и инфраструктурным объектам, а также по объектам портовой инфраструктуры", – отметил Селезнев.

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Так, в последние дни громко было не только в Феодосии, но также в районе Симферополя, Севастополя, Балаклавы, Алушты.

Впереди еще больше "хлопка"

Как известно, 25 августа украинские спецназовцы атаковали Черноморский флот России. Тот самый, который страна-агрессор использует для ракетных ударов по Украине.

"Процессы, происходящие на территории Крыма и Севастополя, направлены на то, чтобы у российской армии было как можно меньше возможностей совершать военные преступления. Поэтому "хлопка" будет больше", – констатировал Селезнев.

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