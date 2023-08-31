Все средства, которые помогают оккупантам в войне, можно уничтожать. Об этом 24 Каналу отметила начальница объединенного прес-сцентра сил обороны "Юга" Украины Наталья Гуменюк, добавив, что оккупанты прилагают усилия, чтобы не быть пораженными.

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Какие российские цели законны для уничтожения

Последние "хлопки" в Крыму наделали много шума среди россиян. Весной Наталья Гуменюк предупреждала, что летом на полуострове все будет "процветать" – ее прогноз оправдался. Сезон "хлопка" заменил оккупантам туристический.

"Украинцы – щедрая и справедливая нация, поэтому нам не жалко поделиться с теми, кто этого заслуживает. Если уже заслуживают, то пусть получают", – отметила Гуменюк.

Украинские воины щедро "насыпают" взрывчатку с дронов на важные стратегические объекты россиян. Чтобы у армии оккупанта не было сил и мощностей продолжать боевую работу.

От базы снабжения обуви и одежды до базы снабжения горючего для кораблей – это все законные цели для уничтожения,

– сказала Наталья Гуменюк.

Что начали делать оккупанты в Крыму

Недавно глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас Украина может достать до каждой точки на временно оккупированном Крыму. Оккупанты пытаются рассредоточить силы, чтобы не быть пораженными.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Крыму: смотрите видео

Мы создаем эффект, чтобы они понимали, что каждая отдельная точка – это точка опасности. Поэтому, если возможно, они испугаются и нам будет немного легче,

– в шутку сказала Гуменюк.

Оккупанты в военной базе в Крыму сосредоточили большое количество материального обеспечения, мест базирования и вооружения. Каждая точка, по которой отрабатывают украинские воины, должна быть результативна.

Основным помощником стало движение сопротивления, которое с каждым днем все больше оживляется. Сколько россиян уезжает из Крыма, столько же коренных крымчан активизируется и готовится встречать украинских военных.

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