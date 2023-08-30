Россия могла не затопить свои паромы у Крымского моста. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сервиса Planet.com.

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Что показали спутники

На кадрах высокого разрешения можно увидеть, что россияне действительно установили баржи на южном направлении от своей переправы. Вероятно, они используют их для защиты Крымского моста от морских дронов ВСУ. Однако СМИ отмечают, что эти паромы не затоплены.

Журналисты предполагают, что российские оккупанты могли поставить корабли на якори или затопить их лишь частично. Ведь в этой части Керченского пролива глубина не превышает 2 – 4 метров.

Россияне разместили баржи в Керченском проливе / Фото "Радио Свобода"

Так выглядят Крымский мост и баржи со спутника / Фото "Радио Свобода"

Что говорят эксперты о баржах оккупантов