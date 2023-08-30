Росія могла не затопити свої пороми біля Кримського мосту. Про це свідчать супутникові знімки сервісу Planet.com.

До теми Окупанти затоплюють пороми, щоб захистити незаконний Керченський міст, – ГУР

Що показали супутники

На кадрах високої роздільної здатності можна побачити, що росіяни дійсно встановили баржі на південному напрямку від своєї переправи. Ймовірно, вони використають їх для захисту Кримського моста від морських дронів ЗСУ. Однак ЗМІ зазначають, що ці пороми не затоплені.

Журналісти припускають, що російські окупанти могли поставити кораблі на якорі або затопити їх лише частково. Адже у цій частині Керченської протоки глибина не перевищує 2 – 4 метрів.

Росіяни розмістили баржі у Керченській протоці / Фото "Радіо Свобода"

Такий вигляд мають Кримський міст та баржі з супутника / Фото "Радіо Свобода"

Що кажуть експерти про баржі окупантів