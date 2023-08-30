Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що так росіяни намагаються захиститися.
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"Думаю, для "Малюків" (надводних дронів – 24 Канал), для нашої флотилії, а можливо вже і флоту надводних морських дронів, це не стане перешкодою", – наголосив Братчук.
Чи допоможуть росіянам затоплені пороми захистити Кримський міст: дивіться відео
Багато чого залежить від бойової частини – ваги вибухівки надводного безпілотника. Ба більше, навіть певна частина дронів і може використовуватися саме для того, аби пробити ці загородження.
Речник Української добровольчої армії "Південь" додав, що українські військові також бачать усі виклики та ризики, тож знайдуть можливість й далі завдавати ударів по інфраструктурі ворога.
Ворог тренується затоплювати свої кораблі Чорноморського флоту Росії. У них є історичний досвід. Вони дуже багато говорять про Російську імперію. Пам'ятаємо, як звідти тікав барон Врангель і що він робив з кораблями. Залишив лише кілька, на яких була евакуація,
– розповів Сергій Братчук.
Тож, можливо, цей історичний досвід знову знадобиться окупантам.
Ворог намагається захистити Кримський міст
- Окупанти затопили пороми біля Кримського мосту. Так ворог хоче створити захисну смугу перед переправою.
- Голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна звісно ж знає, як росіяни охороняють незаконно побудований міст. Він зауважив, що бонові загородження ворога та затоплення суден поблизу мосту можуть ускладнити роботу Сил оборони України. Однак, вони її не зупинять.
- Військовий аналітик і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман переконаний, що ворогу не допоможуть затоплені пороми врятувати Кримський міст. Його все одно затоплять тим чи іншим способом.