Нові, так звані заходи безпеки росіян вказують на те, що окупанти усвідомлюють загрозу, яка нависла над Кримським мостом. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий аналітик і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
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Наскільки ефективними є дії росіян
У вівторок, 22 серпня, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов натякнув росіянам готуватись до "сюрпризів" на тимчасово окупованому півострові.
Хочеться вірити, що це натяк на те, що щось трапиться з Кримським мостом. Бо вже прийшов його час. Якщо вони затоплюють пороми, роблячи захист від надводних дронів, то нехай пробують,
– зазначив Олексій Гетьман.
На думку майора запасу, в України є засоби, які здатні вражати Керченський міст. І їм подібні дії окупантів аж ніяк не завадять виконати це завдання.
"Думаю, що пороми, які вони там затоплюють, не допоможуть їм врятувати цей міст. Він все одно буде затоплений у той чи інший спосіб", – наголосив військовий аналітик.
Зрештою, якщо за цю справу взялися українські спецслужби – вона обов'язково буде прорахована до деталей з урахуванням усіх можливих перешкод. Власне кажучи, дії СБУ та ГУР завжди є неочікуваними для окупантів, тож їм таки варто чекати нових "вибухових сюрпризів".
Олексій Гетьман про недолугість нових заходів безпеки росіян: дивіться відео
Успішні атаки України в Криму: що відомо
- Голова Служби безпеки України Василь Малюк детально розповів про вибухи на Кримському мосту. За його словами, дві атаки – 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року – виключно українські спецоперації, до яких не мають стосунку іноземні спецслужби.
- Зокрема, першу атаку на Керченський міст у жовтні торік здійснили за допомогою вантажівки, начиненої вибухівкою. Дуже цікавою деталлю стало те, що аби вибухівку не виявили прилади, її обмотали звичайною пакувальною плівкою. До слова, росіяни заявляли, що саме плівку і перевозила злощасна для них вантажівка.
- Липнева атака на незаконну споруду у Криму стала можлива завдяки українським дронам – "Морський малюк" (Sea Baby). Це унікальна розробка СБУ. На них було 850 кілограмів вибухівки, а сама конструкція БпЛА передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.
- Нагадаємо також за успішні атаки морськими дронами на кораблі росіян. Зокрема, від морських дронів постраждав великий десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG. Завдяки точним влучанням, обидва судна зараз не можуть виконувати бойових завдань через значні ушкодження. Власне, чи зможуть вони колись їх виконувати – велике запитання.