Нові, так звані заходи безпеки росіян вказують на те, що окупанти усвідомлюють загрозу, яка нависла над Кримським мостом. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий аналітик і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Наскільки ефективними є дії росіян

У вівторок, 22 серпня, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов натякнув росіянам готуватись до "сюрпризів" на тимчасово окупованому півострові.

Хочеться вірити, що це натяк на те, що щось трапиться з Кримським мостом. Бо вже прийшов його час. Якщо вони затоплюють пороми, роблячи захист від надводних дронів, то нехай пробують,

– зазначив Олексій Гетьман.

На думку майора запасу, в України є засоби, які здатні вражати Керченський міст. І їм подібні дії окупантів аж ніяк не завадять виконати це завдання.

"Думаю, що пороми, які вони там затоплюють, не допоможуть їм врятувати цей міст. Він все одно буде затоплений у той чи інший спосіб", – наголосив військовий аналітик.

Зрештою, якщо за цю справу взялися українські спецслужби – вона обов'язково буде прорахована до деталей з урахуванням усіх можливих перешкод. Власне кажучи, дії СБУ та ГУР завжди є неочікуваними для окупантів, тож їм таки варто чекати нових "вибухових сюрпризів".

Зверніть увагу! Пізно увечері 22 серпня у Севастополі в районі Кримського мосту чули вибухи. Є повідомлення про роботу російської ППО.

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