В українській розвідці розповіли, що окупанти готуються до затоплення другого порому. Роблять це у районі Керченської протоки, що неподалік незаконного мосту.

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Створюють захисну смугу

У ГУР МО кажуть, що у планах російських загарбників затоплення щонайменше шести поромів. Вороги хочуть це зробити, щоб створити захисну смугу перед Керченським мостом.

Окупанти поміж затопленими поромами планують встановити бонові загородження. Зауважимо, що раніше про них розповідала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона та ГУР зазначають, що з їхньою допомогою росіяни намагаються захистити від ураження Керченський міст.

Ситуація з Керченським мостом погіршується

Почнімо з того, що Сили безпеки й оборони України періодично успішно атакують цю незаконну споруду. Завдяки цьому на ній виникли серйозні пошкодження конструкції. Якщо конкретніше, то мовиться про руйнування автомобільного та залізничного полотен.

У ГУР зробили акцент на нещодавніх ударах. Завдяки їм вдалося вкотре погіршити ситуацію для окупантів на Півдні України. Ба більше, вони викликали істерику серед воєнно-політичного керівництва країни-агресорки.

Власне, Кремль вимагає будь-якими способами захистити міст. Воно й не дивно, адже він критично важливий для логістики так званої "другої армії світу".

Нехитра міра захисту 19-кілометрового моста у вигляді затоплення поромів свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва терористичної Росії,

– наголошують у ГУР МО.

Нові деталі підриву Кримського мосту

Зауважимо, що глава СБУ Василь Малюк нещодавно розповів деталі секретної операції. Вона стала справжнім "ляпасом" для Росії. Як ви вже зрозуміли, йдеться про підрив Кримського мосту.

Політолог Олександр Черненко зауважив, що перший підрив – унікальна спецоперація, яка вплинула на хід війни Росії проти України.

Голова СБУ Малюк, який розробляв операцію з двома спеціалістами, тонко використав основну хибу росіян – корумповане знизу догори суспільство, де будь-які питання можна "порєшать",

– зазначив Черненко.

Це посприяло тому, що автівка з 21 тонною вибухівки у пакувальній плівці, спочатку прибула до Росії. Після цього вона вирушила на міст. Причому жодного співробітника СБУ не схопили, адже все виконували росіяни-контрабандисти.