Окупанти перекрили рух авто Кримським мостом. А у Севастополі у центральній частині міста були чутні гучні постріли.
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Проблем у мосту буде все більше
Наразі причини такого неспокою не відомі. Однак перекриття руху автомобілів на Кримському мосту вже нікого не дивує.
Останнім часом з Кримським мостом щось відбувається. Його постійно перекривають і відправляють на "карантин". У такий спосіб підтвердження знаходять слова представника ГУР Андрія Юсова про те, що Кримський міст має погане здоров'я, і надій та підстав для того, аби воно покращилося вже немає. Навпаки, його проблеми зростатимуть.
Пригоди із Кримським мостом
- Цього літа Керченському мосту можуть позаздрити усі голлівудські актори. Бо навряд чи їм довелося таку кількість разів зніматися в екшені, як то випала на долю "незаконній конструкції".
- У липні візит "бавовни" пошкодив дорожнє полотно мосту. У СБУ визнали, що це їхніх рук справа. Міст атакували морськими дронами.
- За словами української розвідки, після цієї атаки Кримський міст потребує капітального ремонту. Користуватися ним небезпечно як для транспорту, так і для цивільних осіб.
- 12 серпня в районі тимчасово окупованого Керчу та Кримського мосту лунали вибухи. За словами окупаційної влади, то російська ППО відбивала "ракетну атаку" на міст. Натомість, ймовірно, це була атака дронів. Як наслідок, на Кримському мосту – "мінус два прольоти".
- Під час ліквідації наслідків "прильотів" 12 серпня 1600 авто опинилися в заторі.
- Із заяв ГУР випливає, що на зменшення дози пригод в житті Кримського мосту чекати не варто. Його "трястиме" доти, поки у росіян не залишиться жодного іншого виходу, як демонтувати свою "гордість", допоки не буде досягнута мета поставлена президентом Зеленським
- Нагадаємо, глава СБУ Василь Малюк поділився подробицями першої атаки на міст у жовтні 2022 року.