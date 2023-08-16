Представник ГУР МО Андрій Юсов жартома відповів на питання про ситуацію з Кримським мостом. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що сказав Юсов про Кримський міст

Український розвідник пожартував про цю споруду.

Він (Кримський міст – 24 Канал) погано себе почуває. Здоров'я вже не те, що було. Якісь підстави мати, що здоров'я сильно покращиться, вже немає. Швидше за все, буде навпаки,

– сказав він.

Юсов зазначив, що ця переправа через Керченську протоку містить серйозні хиби. Міст їх мав ще на етапі проєктування. Це і конструкторські рішення, і саме виконання. За його словами, це дуже небезпечна конструкція.

Розвідник спростував кремлівські вкиди представниці МЗС країни-агресорки Марії Захарової та інших ворожих пропагандистів й наголосив, що Кримський міст – це військова артерія. Росія використовує цю переправу для перекидання сил і засобів для вбивств українців. Юсов порадив цивільним росіянам уникати користування цією переправою.

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