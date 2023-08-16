Представитель ГУР МО Андрей Юсов в шутку ответил на вопрос о ситуации с Крымским мостом. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сказал Юсов о Крымском мосте

Украинский разведчик пошутил об этом сооружении.

Он (Крымский мост – 24 Канал) плохо себя чувствует. Здоровье уже не то, что было. Каких-либо оснований, что здоровье сильно улучшится, уже нет. Скорее всего, будет наоборот,

– сказал он.

Юсов отметил, что эта переправа через Керченский пролив содержит серьезные недостатки. Мост их имел еще на этапе проектирования. Это и конструкторские решения, и само исполнение. По его словам, это очень опасная конструкция.

Разведчик опроверг кремлевские вбросы представительницы МИД страны-агрессора Марии Захаровой и других вражеских пропагандистов и подчеркнул, что Крымский мост – это военная артерия. Россия использует эту переправу для перекидывания сил и средств для убийств украинцев. Юсов посоветовал гражданским россиянам избегать использования этой переправы.

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