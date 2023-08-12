Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский. "Хлопок" на Крымском мосту и в самом Крыму готовит оккупантов к тому, что данные территории вернутся в состав Украины и для них это уже не такой большой шок. Кризис был бы, если бы это случилось внезапно.
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Сила мнения и реальность
Путин не только влияет на общество, отметил Олевский. Для него важно его мнение. Поэтому он формирует представление о реальности, анализирует обратную связь и действует так, как люди хотят.
"Если сейчас вдруг в людях "посеется" мнение, что потеря Крыма и моста вместе с ним возможна, то это действительно может произойти. Пока это было невозможно – он за это держался. Но если появится мнение, что Крым "не наш", так это, возможно, и для Путина перестанет быть такой "священной коровой" за которую надо драться. Иначе ему бы сказали: какой ты царь, если не сдерживаешь свои царские обещания", – сказал он.
Тимур Олевский о "хлопке" на Крымском мосту: смотреть видео
Вероятно, в этом поможет еще и российская пропаганда, охотно всеми силами пытающаяся "отбелить" проигрыш своего диктатора. И в очередной раз "заливать" в сознание своих граждан вздор и сказки о "все по плану".
"Хлопок" на Крымском мосту: что известно
- Мониторинговые каналы сообщали, что мост под атакой неизвестных дронов. Российское так называемое минобороны заявило о некой ракете С-200, которую якобы "перехватило" их знаменитая ПВО. Оккупационная так называемая власть быстро перекрыла движение мостом в обе стороны.
- Значительное задымление, зафиксированное очевидцами, оккупанты объяснили "специальным дымовым занавесом". Мол и взрывов никаких не было, и повреждений нет. Так называемый "глава Крыма" Аксенов пообещал вскоре возобновить движение по мосту.
- Дымовая завеса может скрыть что-нибудь визуально. Но не может помешать, например, ракете, летящей по навигации или по предварительно проложенной программе. И дым от специальных шашек выглядит иначе за тот, что сегодня видели в районе Крымского моста.
- Крымский мост не только стратегически важный объект для России, но и важный элемент пропаганды для Путина. Он не раз приезжал его инспектировать. Но "хлопки" последнее время там случаются чаще.