Граждане России, решившие отдохнуть в Крыму на украинской земле 12 августа с пляжей наблюдали за "хлопками". Это для них уже не новая тема, однако жалуются враги каждый раз впервые, пишет 24 Канал.
Смотрите также В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов
Как реагируют россияне на взрывы на Крымском мосту
Крымский мост соединяет оккупированный Россией Крым с враждебными землями. Именно через него оккупанты перебрасывали все, что нужно для войны в Украине, а россияне радовались, что едут на море.
Однако оккупанты после двух мощных взрывов на мосту, 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года, до сих пор обещали отремонтировать мост до 31 декабря 2023 года. Ранее обещали завершить ремонт до июля 2023 года, однако не сложилось. Возможно, больше и не сложится, ведь на мосту 12 августа снова заметили дым после взрывов.
Оккупанты с пляжей видели взрывы на Крымском мосту: смотрите видео
Ах**ть просто,
– жалуется россиянка.
Другие молча наблюдают, как дымится мост. Причем некоторые граждане страны-оккупанта даже при этом из воды не выходят.
Россияне наблюдали за "хлопком" в Крыму: смотрите видео
Россиянин оценивает последствия атаки по Крымскому мосту: смотрите видео
Другой очевидец пытается рассказывать о якобы рассеянном "задымлении".
Единственное – одно место осталось. Вот, так продолжает (дымить – 24 Канал). Такое впечатление, что может печально быть,
– заявил россиянин.
На другом видео слышен разговор семьи. Россиянка фантазирует, что якобы российское ПВО "это избили сколька".
Тааак, прямо "хлопки" там были,
– жалуется гражданин страны-террористки.
Россияне не боятся привозить в Крым даже детей: смотрите видео
Очевидцы также сочли, что в мост попали четыре раза. Они энергично снимают видео и показывают, что же происходит на Крымском мосту.
Россияне насчитали 4 попадания по Крымскому мосту: смотрите видео
Взрывы на Крымском мосту: коротко
- Посреди дня 12 августа на Крымском мосту раздались взрывы. Мониторинговые телеграм-каналы написали об атаке неустановленными дронами.
- Российская пропаганда традиционно врала о работе ПВО. Оккупационный так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы на мосту в районе Керченского пролива силами ПВО "сбиты две ракеты". Сам мост, по словам оккупанта, якобы не поврежден.
- Российское минобороны придумало историю о мифической ракете С-200, которая, мол, пыталась нанести удар по Крымскому мосту, но ПВО россиян ее якобы "перехватило". В этом контексте следует упомянуть, что у россиян не правдоподобные рассказы, ведь перехватить С-200 практически невозможно. Подробнее о "хлопке" на Крымском мосту читайте по ссылке.