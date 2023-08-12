Громадяни Росії, які вирішили відпочити в Криму на українській землі 12 серпня з пляжів спостерігали за "хлопками". Це для них вже не нова тема, однак бідкаються вороги щоразу як уперше, пише 24 Канал.
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Як реагують росіяни на вибухи на Кримському мосту
Кримський міст сполучає окупований Росією Крим з ворожими землями. Саме через нього окупанти перекидали все, що потрібно для війни в Україні, а росіяни тішились, що їдуть на море.
Однак окупанти після двох потужних вибухів на мосту, 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року, досі обіцяли відремонтувати міст до 31 грудня 2023 року. Раніше обіцяли завершити ремонт до липня 2023 року, однак не склалось. Можливо, більше і не складеться, адже на мості 12 серпня знову помітили дим після вибухів.
Окупанти з пляжів бачили вибухи на Кримському мосту: дивіться відео
Ах**ть просто,
– бідкається росіянка.
Інші мовчки спостерігають, як димить міст. Причому деякі громадяни країни-окупанта навіть при цьому з води не виходять.
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Інший очевидець намагається розповідати про "задимлєнія", яке нібито розсіялось.
Єдине – одне місце залишилось. Ось, так продовжує (диміти – 24 Канал). Таке враження, що може пєчально бути,
– заявив росіянин.
На іншому відео чутно розмову сім'ї. Росіянка фантазує, що нібито російська ППО "ето збілі сколька".
Тааак, прямо "хлопки" там були,
– бідкається громадянин країни-терористки.
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Очевидці також порахували, що у міст влучили чотири рази. Вони енергійно знімають відео та показують, що ж насправді відбувається на Кримському мості.
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Вибухи на Кримському мосту: коротко
- Посеред дня 12 серпня на Кримському мосту пролунали вибухи. Моніторингові телеграм-канали написали про атаку невстановленими дронами.
- Російська пропаганда традиційно брехала про роботу ППО. Окупаційний так званий "глава" Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що нібито на мосту у районі Керченської протоки силами ППО "збито дві ракети". Сам міст, за словами окупанта, нібито не пошкоджено.
- Російське міноборони вигадало історію про міфічну ракету С-200, яка, мовляв, намагалася завдати удару по Кримському мосту, але ППО росіян її буцімто "перехопила". У цьому контексті варто згадати, що в росіяни не правдоподібні розповіді, адже перехопити С-200 практично неможливо. Детальніше про "бавовну" на Кримському мосту читайте за посиланням.