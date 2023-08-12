Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. "Бавовна" на Кримському мосту і в самому Криму готує окупантів до того, що дані території повернуться до складу України і для них це вже є не таким великим шоком. Криза була б, якщо це трапилося б раптово.
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Сила думки і реальність
Путін не лише впливає на суспільство, зазначив Олевський. Для нього важлива його думка. Тому він формує уявлення про реальність, аналізує зворотній зв'язок і діє так, як хочуть люди.
"Якщо зараз раптом в людях "посіється" думка, що втрата Криму і мосту разом з ним можлива, то це і справді може статися. Поки це було неможливо – він за це тримався. Але якщо з’явиться думка, що Крим "не наш", то це, можливо, і для Путіна перестане бути такою "священною коровою" за яку треба битися. Інакше йому б сказали: який ти цар, якщо не стримуєш свої царські обіцянки", – сказав він.
Тимур Олевський про "бавовну" на Кримському мосту: дивитись відео
Ймовірно, у цьому допоможе ще й російська пропаганда, яка охоче усіма силами намагатиметься "відбілити" програш свого диктатора. І в чергове "заливати" у свідомість своїх громадян побріхеньки та казки про "все за планом".
"Бавовна" на Кримському мосту: що відомо
- Моніторингові канали повідомляли, що міст під атакою невідомих дронів. Російське так зване міноборони заявило про якусь ракету С-200, яку буцімто "перехопила" їхня славнозвісна ППО. Окупаційна так звана влада швидко перекрила рух мостом в обидва боки.
- Значне задимлення, яке зафіксували очевидці, окупанти пояснили "спеціальною димовою завісою". Мовляв і вибухів жодних не було, і пошкоджень немає. Так званий "глава Криму" Аксьонов пообіцяв незабаром відновити рух мостом.
- Димова завіса може приховати щось візуально. Але не може завадити, наприклад, ракеті, яка летить за навігацією чи за попередньо прокладеною програмою. Та й дим від спеціальних шашок виглядає інакше за той, що сьогодні бачили в районі Кримського мосту.
- Кримський міст не лише стратегічно важливий об'єкт для Росії, але й важливий елемент пропаганди для Путіна. Він неодноразово приїздив його інспектувати. Але "бавовна" останній час там трапляється частіше.