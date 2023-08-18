Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, зауваживши, що група тамтешніх інженерів вже давно пропонувала перекрити та обмежити експлуатацію цим об'єктом. Кримський міст потребує капітального ремонту.
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Однак військово-політичне керівництво Росії відмовляється це робити. І свідомо наражає на небезпеку цивільних.
Кримський міст – нестабільний та небезпечний. Його подальша експлуатація без капітального ремонту є загрозою для цивільних та транспорту, який пересувається цим мостом. Знаючи цю інформацію, військово-політичне керівництво держави-агресора нехтує попереджуваннями і продовжує експлуатацію,
– зауважив Юсов.
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Яка подальша доля Кримського моста
Як наголосив Юсов, користуватися Кримським мостом небезпечно ще з низки причин. Свого часу його збудували з порушенням усіх можливих норм безпеки.
Крім того, Кримський міст – військово-логістичний об'єкт, який використовують для постачання боєприпасів та інших важливих ресурсів для угруповання російських окупантів. Враховуючи ці фактори, користуватися цим мостом – непрактичне та небезпечне рішення.
В перспективі все зрозуміло, що буде з Кримським мостом. Його не буде. Вони можуть довго робити задимлення, ямкові ремонти. Але стратегічно його стан вже значно погіршився. І далі буде так і продовжуватися,
– підкреслив Юсов.
Вибухи на Кримському мосту: коротко
- У липні 2023 року на Кримському мості пролунали потужні вибухи. Відомо, що по ньому вдарили морськими дронами Sea Baby. Цей безпілотник містив аж 850 кілограмів вибухівки.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголошувала, що півострів Крим поступово перетворюється для російських окупантів на острів. Там суттєво ускладнилась логістика для окупантів.
- Росіяни також використовують димову завісу, коли Кримський міст перебуває під загрозою. Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко пояснив, чи дійсно вона здатна від чогось захистити.