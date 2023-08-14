Можливо, за цими атаками стоїть щось значно важливіше в стратегічному плані? 24 Канал спробував розібратися та проаналізувати ситуацію.

До теми Ракети, повітряні чи надводні дрони: якою зброєю можна знищити Кримський міст

"Битви виграє піхота, але війни – логістика"

На початку червня ЗСУ почали наступ в Запорізькій області. Атаки відбувалися практично щодня та майже на всіх ділянках. Військові фахівці називали це "розвідкою боєм" і "перевіркою на міцність" різних ділянок лінії зіткнення.

Зверніть увагу! На жаль, війська окупантів мали досить часу аби підготуватися до захисту захопленої території, і, на перший погляд, ця підготовка зробила російські лінії оборони практично непрохідними.



На деяких ділянках фронту оборонні лінії укріплень сягають вглиб до 35 кілометрів. Це розгалужена мережа окопів і фортифікаційних споруд у поєднанні з величезними площами мінних полів та природними перепонами.

Ще однією суттєвою перевагою досі є перевага в повітрі. Але це не повна картина. Усю цю "бочку меду" зі списком переваг російської оборони псує "велика ложка дьогтю", тобто вагомий недолік – логістика.

Історично, ще з часів радянської армії (а ЗС Росії є повноцінними правонаступниками "радянських військових традицій"), головну роль у логістичних процесах відігравала залізниця.

Близько 70% військових вантажів в армії Росії досі доставляються саме залізничним транспортом. Ланцюжки постачання тягнуться вглиб на територію РФ, де розташовані найбільші склади та підприємства, що виробляють військову техніку і боєприпаси.

Генерал Джон Першинг, який командував американським експедиційним корпусом у Європі в часи Першої світової війни, казав: "Битви виграє піхота, але війни – логістика!"

Події, що відбувалися в Україні у 2022 році, показали, що цей вислів досі актуальний. Саме проблеми з логістикою стали однією з причин відступу російської окупаційної армії після невдалого бліцкригу. Після кількох тижнів окупації територій та прориву російської бронетехніки на північ та схід від Києва, російська окупаційна армія була змушена відступити.

Ще яскравішим прикладом того, як проблеми з логістикою відображаються на російських військових операціях, може слугувати відступ росіян з правого берега в Херсонській області.

Російський плацдарм біля Херсона підтримувався трьома переправами через Дніпро – двома мостами в Херсоні (автомобільним і залізничним) та мостом через дамбу біля Нової Каховки.

Впродовж кількох місяців, починаючи з липня 2022 року, українські війська проводили масовані атаки по цих переправах . Росіяни спробували забезпечувати своє угрупування на правому березі за допомогою понтонних переправ, але це мало допомагало, і слугувало лише тимчасовим розв'язанням проблем із постачанням.

. Росіяни спробували забезпечувати своє угрупування на правому березі за допомогою понтонних переправ, але це мало допомагало, і слугувало лише тимчасовим розв'язанням проблем із постачанням. Ці понтонні переправи також стали об'єктами атак української далекобійної артилерії та РСЗВ Himars. Результатом було повне виснаження російської логістики, а командувач Суровікін був вимушений прийняти непопулярне рішення – повністю відступити з правого берега.

Що відомо про "Залізничні війська" Росії Залізничний транспорт досі займає головне місце в логістиці та ланцюжках постачання російської армії. Жодна інша армія світу не залежить від залізниці так, як російська армія. У Росії ще з часів "радянської" армії існують "Залізничні війська". Це відокремлений підрозділ ЗС РФ, у якому служать понад 30 тисяч особового складу.



Їхнім основним завданням є забезпечення функціонування залізниці, як засобу транспортування військових вантажів та ремонт пошкоджених колій і залізничних мостів. Така залежність від залізниці має далекосяжні наслідки, а плани російських військових керівників – робить передбачуваними.

З розумінням цього погляд на карту, де нанесено мережу залізничних колій, які йдуть через Крим та південь України, навіть для непрофесіонала відкриває одну важливу перспективу.

Для того, щоб позбавити ворога постачання боєприпасами та технікою та досягти успіху на Півдні та в Запорізькій області, потрібно перерізати (знищити) кілька "артерій", якими рухаються ворожі ешелони.

Які залізничні вузли та мости для росіян найважливіші на Півдні та Запоріжжі

В такому сценарії головною проблемою стають не лише дії українських диверсантів, але й далекобійні РСЗВ HIMARS із відповідними боєприпасами та ракети Storm Shadow, які дозволяють наносити значні пошкодження на великій відстані.

Великою проблемою для росіян є обмеженість мережі залізничних сполучень на Запоріжжі. До того ж у цієї мережі є кілька "вузьких місць", пошкодження яких може зруйнувати всю російську логістику на цій ділянці.

Беручи до уваги те, що лінія оборони в Запорізькій області простяглася на майже 170 кілометрів, а місцевий рельєф не сприяє створенню складних укріплень із його використанням, росіяни збудували кілька ліній оборони (подекуди 3 – 4), які простягаються вглиб від 15 до 35 кілометрів. При цьому, широкі смуги між лініями оборони рясно заміновані.

Росіяни не обмежуються обороною – як тільки ЗСУ досягають успіху на якійсь ділянці, ворожі війська відразу переходять в контратаку, аби компенсувати втрачену територію. Такі контратаки в першу чергу покликані вибити ЗСУ з ритму та ускладнити наступні атаки.

Крім кількох ліній оборони, росіяни підготували до тривалої оборони міста, що розташовані доволі глибоко в тилу – Токмак і Кам'янка (обидва близько 35 кілометрів від лінії фронту). Їх, фактично, перетворили у фортеці, які можуть тримати тривалу оборону навіть в оточенні. Через обидва ці міста проходить єдина залізнична лінія, що сполучає цей район із Росією, і переважна більшість постачання відбувається саме цією залізницею.



Залізнична лінія між Токмаком і Кам'янкою / мапа DeepState (клікніть на картинку для збільшення масштабу зображення)

Потяги з військовими вантажами проходять через Кримський міст та Мелітополь, досягаючи залізничного вузла у Новобогданівці. Звідси вантажі можуть вирушати на захід до Каховки чи на схід до Волновахи. Цю логістику в Запорізькій області доповнюють порт у Бердянську та автомобільний транспорт з Донецької області.

Прямого залізничного сполучення до Донецька в росіян немає. Тому потяги, наприклад із Ростова, не можуть йти напряму через Донецьк, а вимушені рухатися через Крим. Все тому, що ділянка залізниці між Донецьком і Волновахою проходить надто близько від лінії фронту, на деяких ділянках 5 – 7 кілометрів, що дозволяє контролювати рух навіть із використанням звичайного, не далекобійного озброєння.



Загальна мапа залізниць на Півдні та Сході / DeepState (клікніть на картинку для збільшення масштабу зображення)

Зверніть увагу! Саме тому ЗС РФ тривалий час пробували взяти під контроль Вугледар і в разі успіху змогли б контролювати й цю ділянку залізниці. Проте після кількох тижнів запеклих боїв росіяни зазнали ганебної поразки, втративши одну із найбільш боєздатних бригад морської піхоти та понад 100 одиниць важкої бронетехніки.

Отже, дуже вигідна, на перший погляд, позиція росіян у Запорізькій області, із кількома лініями оборони, може бути надзвичайно вразливою саме через логістику.

До прикладу, пошкодження Кримського залізничного мосту, відразу створює жахливі проблеми із постачанням російських військ на Запоріжжі . Цей міст вже був атакований у жовтні 2022 року, але тоді більше постраждала автомобільна частина (по суті Кримський міст – це 2 паралельні мости – залізничний та автомобільний).

. Цей міст вже був атакований у жовтні 2022 року, але тоді більше постраждала автомобільна частина (по суті Кримський міст – це 2 паралельні мости – залізничний та автомобільний). На жаль, хоча міст тоді сильно постраждав, він не був повністю виведений з експлуатації та в травні 2023-го був повністю відновлений для руху транспорту. Цей міст був і є найважливішим та найвужчим місцем у російській логістиці . Але не єдиним.

. Але не єдиним. Для того, щоб дістатися до Мелітополя з Криму, потрібно по мосту перетнути Сиваш – мілководну затоку, що відділяє Крим від Херсонської області. Тут є лише один залізничний міст і його руйнування буде чимось подібним до руйнування Кримського мосту. Подібним, але не таким самим. Тому що Сиваш – це мілководна затока, глибина не перевищує 1 – 1,5 метра, а тому відновлення пошкоджень не є таким складним, як у випадку із Кримським мостом.

Ще однією бажаною стратегічною ціллю для ЗСУ є залізничний вузол у Новобогданівці. На жаль, зараз цей вузол віддалений від лінії фронту на відстані близько 50 кілометрів. І саме тут кількість російських оборонних рубежів сягає чотирьох.

Ще однією можливістю для руйнування російської логістики є залізничний вузол у Верхньому Токмаку (приблизно посередині між двома містами, що росіяни спробували перетворити у фортеці – Токмак і Кам'янка), але це не найкращий варіант, оскільки постачання на захід від цього вузла залишиться неушкодженим, а такий прорив може датися дуже високою ціною.

Тому українські війська продовжують атакувати на різних ділянках фронту, шукаючи слабкі місця в обороні ворога. І звичайно, головною ціллю для успіху залишаються залізничні вузли та мости.

Таке завдання було б набагато простішим, якби на озброєнні у ЗСУ вже були далекобійні ракети ATACMS та багатоцільові літаки F-16. А, оскільки таке озброєння наші партнери не поспішають нам надавати, доводиться використовувати те, що є – надводні дрони-камікадзе та перероблені із ППО ракети С-200. І судячи з останніх повідомлень – доволі успішно!