Зокрема, вони зауважують, що Служба безпеки України заявила про використання цих безпілотників. Також Росію попередили, що її інфраструктура та судноплавство у Чорному морі перебувають під загрозою.

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Як іноземні журналісти аналізують події в Чорному морі

Україна, схоже, має намір використовувати нове покоління потужних морських безпілотників проти російських кораблів – як торгових, так і військово-морських – у Чорному морі, відкривши новий фронт у 18-місячній війні,

– заявили журналісти.

Також видання пояснює, що від цих швидких надводних дронів виявилося важко захищатися. Адже:

їх можна легко запускати з моря;

щонайменше деякі з них можуть пересуватися на кілька сотень кілометрів, щоб досягти мети;

за хорошого прокладання цілі 450-кілограмовий заряд здатний зробити непридатними великі судна.

Журналісти зазначають, що використання цих дронів служить багатьом цілям. Зокрема:

демонструє використання нової технології, яку в більшості розробили в Україні. Вибухівка цієї моделі більша, ніж в попередніх;

у той час, коли ЗСУ не демонструють значних успіхів у поверненні окупованої території, атаки в Чорному морі допомагають підтримати моральний дух українців та відвертають увагу російського чорноморського флоту;

активніші дії Києва на морі можуть бути пов'язані з відмовою Росії продовжити зернову угоду щодо експорту українського зерна через чорноморські порти.

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