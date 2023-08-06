Зокрема, вони зауважують, що Служба безпеки України заявила про використання цих безпілотників. Також Росію попередили, що її інфраструктура та судноплавство у Чорному морі перебувають під загрозою.
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Як іноземні журналісти аналізують події в Чорному морі
Україна, схоже, має намір використовувати нове покоління потужних морських безпілотників проти російських кораблів – як торгових, так і військово-морських – у Чорному морі, відкривши новий фронт у 18-місячній війні,
– заявили журналісти.
Також видання пояснює, що від цих швидких надводних дронів виявилося важко захищатися. Адже:
- їх можна легко запускати з моря;
- щонайменше деякі з них можуть пересуватися на кілька сотень кілометрів, щоб досягти мети;
- за хорошого прокладання цілі 450-кілограмовий заряд здатний зробити непридатними великі судна.
Журналісти зазначають, що використання цих дронів служить багатьом цілям. Зокрема:
- демонструє використання нової технології, яку в більшості розробили в Україні. Вибухівка цієї моделі більша, ніж в попередніх;
- у той час, коли ЗСУ не демонструють значних успіхів у поверненні окупованої території, атаки в Чорному морі допомагають підтримати моральний дух українців та відвертають увагу російського чорноморського флоту;
- активніші дії Києва на морі можуть бути пов'язані з відмовою Росії продовжити зернову угоду щодо експорту українського зерна через чорноморські порти.
Що заявили в Україні про атаку на "Оленегорський горняк" та SIG
- Джерела 24 каналу в СБУ заявили, що за атакою надводними дронами на російський танкер SIG 5 серпня, стоїть Служба безпеки України. Також джерела в СБУ повідомили, що атака на "Оленегорський горняк" 4 серпня – це спецоперація СБУ разом з ВМС.
- Варто зауважити, що з 4 серпня Україна оголосила про військову загрозу в районі одразу шести чорноморських портів Росії: Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань. Вона діятиме безстроково.
- Очільник СБУ Василь Малюк пояснив, що для припинення "бавовни" росіянам треба покинути територіальні води України та нашу землю.