В частности они отмечают, что Служба безопасности Украины заявила об использовании этих беспилотников. Также Россию предупредили, что ее инфраструктура и судоходство в Черном море находятся под угрозой.

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Как иностранные журналисты анализируют события в Черном море

Украина, похоже, намерена использовать новое поколение мощных морских беспилотников против российских кораблей – как торговых, так и военно-морских – в Черном море, открыв новый фронт в 18-месячной войне,

– заявили журналисты.

Также издание объясняет, что от этих скорых надводных дронов оказалось трудно защищаться. Ведь:

их можно легко запускать из моря;

по меньшей мере, некоторые из них могут передвигаться на несколько сотен километров, чтобы достичь цели;

при хорошей прокладке цели 450-килограммовый заряд способен сделать непригодными большие суда.

Журналисты отмечают, что использование этих дронов служит многим целям. В частности:

демонстрирует использование новой технологии, которую в большинстве разработали в Украине. Взрывчатка этой модели больше, чем у предыдущих;

в то время, когда ВСУ не демонстрируют значительных успехов в возвращении оккупированной территории, атаки в Черном море помогают поддержать моральный дух украинцев и отвлекают российский черноморский флот;

более активные действия Киева на море могут быть связаны с отказом России продлить зерновое соглашение по экспорту украинского зерна через черноморские порты.

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