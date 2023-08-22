Ввечері 22 серпня жителі тимчасово окупованого Севастополя чули "бавовну". Також гучно було на Кримському мосту, передає 24 Канал.
До теми "Бавовна" завітає ще не один раз, – військовий експерт про долю Кримського мосту
Що відбувається у Криму
Як пишуть моніторингові телеграм-канали, в районі незаконно збудованої переправи через Керченську протоку було чутно роботу ворожої ППО. А у тимчасово окупованому Севастополі люди чули вибухи та автоматні постріли.
Російські загарбники перекрили рух через Кримський міст. Український блогер та активіст Сергій Стерненко написав у своїх соцмережах, що загарбники оголосили на цій переправі повітряну тривогу.
Що кажуть окупанти
Кремлівські пропагандисти та колаборанти спробували замовчати "бавовну" у Криму та надурити місцеве населення. Вони пояснили звуки вибухів у Севастополі нібито "тренуванням" ППО у Козачій бухті. За іншою версією окупаційної адміністрації, там буцімто проходили "навчальні стрільби", а у самому місті начебто "все спокійно".
Росіянин Міхаїл Развожаєв, якого окупанти призначили "губернатором" Севастополя, заявив, що "тренування" йтимуть до 23 години ночі. Станом на 22:54 за київським часом російські загарбники відновили рух на незаконно збудованій переправі.
Нагадаємо, така сама ситуація вже була в Криму цього вівторка. У пообідній час в соцмережах з'явилася інформація про постріли, що лунали у центральній частині Севастополя. Крім цього росіяни знову перекривали рух на Кримському мосту.
Міноборони країни-агресорки заявило, що 22 серпня в Чорному морі рухалися два безпілотники. Мовиться про моделі MQ-9 Reaper та TB2 Bayraktar. За версією росіян, ці БпЛА проводили розвідку біля Криму, але потім покинули район, коли окупанти підняли в небо два винищувачі.
Останні новини про Кримський міст
- Як повідомила нещодавно українська розвідка, окупанти затоплюють пороми у Керченській протоці. Вони хочуть створити смугу та у такий спосіб захистити свою переправу. Росіяни планують затопити близько 6 поромів та встановити між ними бонові загородження.
- Нагадаємо, Олександр Черненко заявив, що голова СБУ Василь Малюк разом з двома спеціалістами розробив операцію по першому підриву Кримському моста. Нашим спецслужбам вдалося доставити "бавовну" на цю переправу завдяки корумпованому суспільству росіян.
- Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв, що автівка з замаскованою під промислову плівку вибухівкою пройшла всі перевірки. Після цього машина заїхала на переправу та була підірвана чітко у потрібному місці.