Вибухівку замаскували під промислову плівку. Військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі зауважив, що попри жорсткі міри безпеки, які облаштували окупанти, СБУ дуже професійно виконали цю роботу, повідомляє 24 Канал.

До теми Операції виключно України, – глава СБУ Малюк детально розповів про вибухи на Кримському мості

"Там ж вагові стоять, облаштовані сканери, які просвічують машини. Також вагові, які визначають навантаження на міст, особливо для великих вантажних машин. Машина пройшла усі перевірки, заїхала на міст та була підірвана точно у тому місці, у якому потрібно було підірвати. Паралельно йшов ешелон з паливом, який загорівся", – зауважив він.

Другий вибух на Кримському мосту

Другий вибух на Кримському мосту відбувся у липні 2023 року внаслідок атаки морських дронів "Морський малюк", які розробила Україна. Такий безпілотник може нести до 850 кілограмів вибухівки.

Цього разу дрон вдарив в опору. Якщо опора зазнала руйнувань, то відновити її переносну здатність буде вкрай важко. Не важливо, що прольот нахилився і втримався, адже переносна здатність опори – це основа мосту.

Я так розумію, на цьому ніхто не зупиниться. Глава СБУ сказав в інтерв’ю, що служба працює і далі. У Служби безпеки майже 90% успішних операцій на полі бою,

– додав Жданов.

Жданов про вибухи на Кримському мосту: дивіться відео

Вибухи на Кримському мосту: коротко