Вибухівку замаскували під промислову плівку. Військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі зауважив, що попри жорсткі міри безпеки, які облаштували окупанти, СБУ дуже професійно виконали цю роботу, повідомляє 24 Канал.
До теми Операції виключно України, – глава СБУ Малюк детально розповів про вибухи на Кримському мості
"Там ж вагові стоять, облаштовані сканери, які просвічують машини. Також вагові, які визначають навантаження на міст, особливо для великих вантажних машин. Машина пройшла усі перевірки, заїхала на міст та була підірвана точно у тому місці, у якому потрібно було підірвати. Паралельно йшов ешелон з паливом, який загорівся", – зауважив він.
Другий вибух на Кримському мосту
Другий вибух на Кримському мосту відбувся у липні 2023 року внаслідок атаки морських дронів "Морський малюк", які розробила Україна. Такий безпілотник може нести до 850 кілограмів вибухівки.
Цього разу дрон вдарив в опору. Якщо опора зазнала руйнувань, то відновити її переносну здатність буде вкрай важко. Не важливо, що прольот нахилився і втримався, адже переносна здатність опори – це основа мосту.
Я так розумію, на цьому ніхто не зупиниться. Глава СБУ сказав в інтерв’ю, що служба працює і далі. У Служби безпеки майже 90% успішних операцій на полі бою,
– додав Жданов.
Жданов про вибухи на Кримському мосту: дивіться відео
Вибухи на Кримському мосту: коротко
- 8 жовтня 2022 року, приблизно о 8 ранку, стало відомо про вибухи на Кримському мосту. На переправі горіли цистерни з паливом. Крім того, була вщент зруйнована частина дорожнього полотна.
- Всеросійський союз страхувальників провів підрахунки. Згідно з ними, вибухи на Кримському мосту завдали Росії чимало збитків. Якщо говорити про грошовий еквівалент, то мовиться про 200 – 500 мільйонів рублів.
- 17 липня 2023 року на Кримському мосту орієнтовно о 3:04 та 3:20 місцеві мешканці почули два вибухи. Згодом російські телеграм-канали почали писати про "надзвичайну подію".
- У російському мінтрансі заявили, що внаслідок вибухів на Кримському мосту на прольотах з боку Криму було пошкоджено дорожнє полотно. Пропагандисти опублікували відео та стверджували про помітні провали з боку Керчі та нібито не пошкоджені залізничні колії.
- Керівник СБУ Василь Малюк наголосив, що Кримський міст є законною ціллю для України. ЗСУ без допомоги іноземних держав здійснювали атаки на переправу декілька разів.