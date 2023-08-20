Взрывчатку замаскировали под промышленную пленку. Военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале отметил, что, несмотря на жесткие меры безопасности, которые обустроили оккупанты, СБУ очень профессионально выполнили эту работу, сообщает 24 Канал.

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"Там же весовые стоят, оборудованы сканеры, которые просвечивают машины. Также весовые, которые определяют нагрузку на мост, особенно для больших грузовых машин. Машина прошла все проверки, заехала на мост и была подорвана точно в том месте, в котором нужно было подорвать. Параллельно шел эшелон с топливом, который загорелся", – заметил он.

Второй взрыв на Крымском мосту

Второй взрыв на Крымском мосту произошел в июле 2023 года в результате атаки морских дронов "Морской малыш", которые разработала Украина. Такой беспилотник может нести до 850 килограммов взрывчатки.

На этот раз дрон ударил в опору. Если опора понесла разрушения, то восстановить ее переносную способность будет крайне трудно. Не важно, что пролет наклонился и удержался, ведь переносная способность опоры – это основание моста.

Я так понимаю, что на этом никто не остановится. Глава СБУ сказал в интервью, что служба работает и дальше. У Службы безопасности почти 90% успешных операций на поле боя,

– добавил Жданов.

Жданов о взрывах на Крымском мосту: смотрите видео

Взрывы на Крымском мосту: коротко