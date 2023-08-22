Новые так называемые меры безопасности россиян указывают на то, что оккупанты осознают нависшую над Крымским мостом угрозу. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
Читайте на тему На днях увидите: Буданов анонсировал неприятности для оккупантов в Крыму
Насколько эффективны действия россиян
Во вторник, 22 августа, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов намекнул россиянам готовиться к "сюрпризам" на временно оккупированном полуострове.
Хочется верить, что это намек на то, что что-нибудь случится с Крымским мостом. Потому что уже пришло его время. Если они затапливают паромы, делая защиту от надводных дронов, то пусть пробуют,
– отметил Алексей Гетьман.
По мнению майора запаса, у Украины есть средства, способные поражать Керченский мост. И им подобные действия оккупантов отнюдь не помешают выполнить эту задачу.
"Думаю, что паромы, которые они там затапливают, не помогут им спасти этот мост. Он все равно будет затоплен тем или иным способом", – подчеркнул военный аналитик.
В конце концов, если за это дело взялись украинские спецслужбы – оно обязательно будет просчитано до деталей с учетом всех возможных препятствий. Собственно говоря, действия СБУ и ГУР всегда неожиданны для оккупантов, поэтому им следует ждать новых "взрывных сюрпризов".
Алексей Гетьман о несуразности новых мер безопасности россиян: смотрите видео
Успешные атаки Украины в Крыму: что известно
- Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подробно рассказал о взрывах на Крымском мосту. По его словам, две атаки – 8 октября 2022 и 17 июля 2023 – исключительно украинские спецоперации, к которым не имеют отношения иностранные спецслужбы.
- В частности, первую атаку на Керченский мост в октябре в прошлом году совершили с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. Очень интересной деталью стало то, чтобы взрывчатку не обнаружили приборы, ее обмотали обычной упаковочной пленкой. К слову, россияне заявляли, что именно пленку и перевозил злосчастный для них грузовик.
- Июльская атака на незаконное сооружение в Крыму стала возможна благодаря украинским дронам "Морской малыш" (Sea Baby). Это уникальная разработка СБУ. На них было 850 килограммов взрывчатки, а сама конструкция БПЛА предусматривала три вида управления и самоуничтожение при необходимости.
- Напомним также за успешные атаки морскими дронами на корабле россиян. В частности, от морских дронов пострадал большой десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG. Благодаря точным попаданиям, оба судна сейчас не могут выполнять боевые задачи из-за значительных повреждений. Собственно, смогут ли они когда-нибудь их выполнять – большой вопрос.