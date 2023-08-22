Новые так называемые меры безопасности россиян указывают на то, что оккупанты осознают нависшую над Крымским мостом угрозу. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Насколько эффективны действия россиян

Во вторник, 22 августа, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов намекнул россиянам готовиться к "сюрпризам" на временно оккупированном полуострове.

Хочется верить, что это намек на то, что что-нибудь случится с Крымским мостом. Потому что уже пришло его время. Если они затапливают паромы, делая защиту от надводных дронов, то пусть пробуют,

– отметил Алексей Гетьман.

По мнению майора запаса, у Украины есть средства, способные поражать Керченский мост. И им подобные действия оккупантов отнюдь не помешают выполнить эту задачу.

"Думаю, что паромы, которые они там затапливают, не помогут им спасти этот мост. Он все равно будет затоплен тем или иным способом", – подчеркнул военный аналитик.

В конце концов, если за это дело взялись украинские спецслужбы – оно обязательно будет просчитано до деталей с учетом всех возможных препятствий. Собственно говоря, действия СБУ и ГУР всегда неожиданны для оккупантов, поэтому им следует ждать новых "взрывных сюрпризов".

Обратите внимание! Поздним вечером 22 августа в Севастополе в районе Крымского моста слышали взрывы. Имеются сообщения о работе российской ПВО.

Алексей Гетьман о несуразности новых мер безопасности россиян: смотрите видео

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