Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что так россияне пытаются защититься.

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"Думаю, для "Малышей" (надводных дронов – 24 Канал), для нашей флотилии, а возможно уже и флота надводных морских дронов, это не станет препятствием", – подчеркнул Братчук.

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Многое зависит от боевой части – веса взрывчатки надводного беспилотника. Более того, даже определенная часть дронов и может использоваться именно для того, чтобы пробить эти заграждения.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" добавил, что украинские военные также видят все вызовы и риски, поэтому найдут возможность и дальше наносить удары по инфраструктуре врага.

Враг тренируется затапливать свои корабли Черноморского флота России. У них есть исторический опыт. Они очень много говорят о Российской империи. Помним, как оттуда удирал барон Врангель и что он делал с кораблями. Оставил всего несколько, на которых была эвакуация,

– рассказал Сергей Братчук.

Возможно, этот исторический опыт снова понадобится оккупантам.

Враг пытается защитить Крымский мост