Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что так россияне пытаются защититься.
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"Думаю, для "Малышей" (надводных дронов – 24 Канал), для нашей флотилии, а возможно уже и флота надводных морских дронов, это не станет препятствием", – подчеркнул Братчук.
Помогут ли россиянам затопленные паромы защитить Крымский мост: смотрите видео
Многое зависит от боевой части – веса взрывчатки надводного беспилотника. Более того, даже определенная часть дронов и может использоваться именно для того, чтобы пробить эти заграждения.
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" добавил, что украинские военные также видят все вызовы и риски, поэтому найдут возможность и дальше наносить удары по инфраструктуре врага.
Враг тренируется затапливать свои корабли Черноморского флота России. У них есть исторический опыт. Они очень много говорят о Российской империи. Помним, как оттуда удирал барон Врангель и что он делал с кораблями. Оставил всего несколько, на которых была эвакуация,
– рассказал Сергей Братчук.
Возможно, этот исторический опыт снова понадобится оккупантам.
Враг пытается защитить Крымский мост
- Оккупанты затопили паромы у Крымского моста. Так враг хочет создать защитную полосу перед переправой.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина, конечно, знает, как россияне охраняют незаконно построенный мост. Он отметил, что боновые заграждения врага и затопление судов вблизи моста могут осложнить работу сил обороны Украины. Однако, они ее не остановят.
- Военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман убежден, что врагу не помогут затопленные паромы спасти Крымский мост. Его все равно затопят тем или иным способом.