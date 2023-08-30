Несмотря на такие действия, пока критической дислокации они не испытывают. Об этом 24 Каналу сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, заметив, что российские корабли продолжают находиться в районах, которые кажутся им безопасными.

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Где чаще всего оккупанты держат корабли

Обычно россияне располагают корабли в 100 милях от контролируемого Украиной берега. Однако теперь оккупанты не знают, какой именно берег контролируют украинские воины. Враг не успевает измерить 100 морских миль.

Поэтому происходит такое броуновское движение от Севастополя до Новороссийска, где они каждую ночь пытаются сменить дислокацию.

– заметила Гуменюк.

Чаще корабельная группировка россиян рассредоточена в акватории Черного моря, а именно в районе юго-восточного побережья Крыма в направлении Новороссийска.

Оккупанты используют смотровой райончик, который создали искусственно для накопления гражданских судов. Противник преступно за ними скрывается. Вся тактика, которую Россия использовала, остается постоянной.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море: смотрите видео

"Такое впечатление, что они в некотором смысле замерли в ожидании продолжения так называемого морского боя. Пока не понимая, откуда опасность будет более критичной: из воздуха, воды или суши", – сказала Наталья Гуменюк.

Что происходит на побережье Черного моря

На побережье Черного моря, в том числе вблизи Скадовска и Армянска, оккупанты держат живую силу и технику. Здесь враг пытается обустроить для себя защиту. Однако ситуация сейчас контролируемая.

Недавняя высадка ГУР в Крыму существенно изменило их понимание, что такое контролируемый Украиной берег. Поэтому оккупанты прилагают усилия, чтобы усилить побережье и предотвратить высадку десанта.

Трасса М17 используется активно как фактически единственный полноценно-функциональный логистический путь, по которому они еще могут подтягивать какие-то ресурсы. А мы со своей стороны понимаем, что для нас этот путь должен быть полезен с определенным продвижением,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация в Черном море