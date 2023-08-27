Об этом сообщила разведка Великобритании. Заметим, что речь идет о газовых и нефтяных платформах в Черном море между Крымом и Одессой – так называемых "вышках Бойко".
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Британская разведка о боях и важности "вышек Бойко"
В ведомстве отметили, что бои шли между украинскими и российскими морскими и воздушными силами. Напомнили, что на прошлой неделе вражеский боевой самолет пытался обстрелять находившийся у платформы на северо-западе моря военный малый катер.
Платформы обладают ценными ресурсами углеводородов. Однако, как и остров Змеиный на западе, они также могут использоваться как передовые базы развертывания, места посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности,
– отметили в британской разведке.
Добавили, что платформы эксплуатируются компанией "Черноморнефтегаз", которая была захвачена так называемыми оккупационными властями Крыма в 2014 году.
"После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким контролируемым Россией платформам. И Россия, и Украина также периодически захватывали их войсками", – отметили в разведке Британии.
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Украинские воины нанесли удар по российскому самолету
- Заметим, 23 августа в ГУР сообщили, что Силы обороны нанесли удар по вражескому самолету в Черном море. Также обнародовали соответствующее видео.
- Отметили, что в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек Бойко", произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров.
- Самолет оккупантов попытался атаковать наши военные суда, но получил мощный ответ.
- Российские пропагандисты распространили фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. Однако на самом деле вражеская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва". Никакой ущерб украинским военным причинен не был, отметили в ГУР.
- В ответ на попытку атаки наши воины нанесли удар по самолету. Выпущенная из боевого катера ракета повредила российский борт. Он был вынужден покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.