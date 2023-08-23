Инцидент произошел в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек Бойко". В результате точной работы борт вражеского самолета был поврежден.

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Борт российского самолета получил серьезные повреждения

Как сообщили в разведке, самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ. Российская пропаганда сразу начала распространять фейк о якобы "поражении и затоплении украинского катера".

На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва" – никакого ущерба украинским военным не было,

– заявили в разведке.

В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.

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