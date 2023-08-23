Инцидент произошел в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек Бойко". В результате точной работы борт вражеского самолета был поврежден.
К теме Россияне играют в "морской бой": зачем они сбрасывали бомбы в акватории Черного моря
Борт российского самолета получил серьезные повреждения
Как сообщили в разведке, самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ. Российская пропаганда сразу начала распространять фейк о якобы "поражении и затоплении украинского катера".
На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва" – никакого ущерба украинским военным не было,
– заявили в разведке.
В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.
Силы обороны успешно поразили цель: смотрите видео
Какая ситуация в Черном море: последние новости
- Наталья Гуменюк 22 августа заявила, что Россия впервые вывела на дежурство новый ракетоноситель "Циклон". Он также может переносить ракеты типа "Калибр". Таким образом, общий залп может достигать 20 ракет.
- Позже в ОК "Юг" объяснили, что новый корабль не проходил никаких ходовых или боевых испытаний. Он отличается от других ракетоносителей тем, что имеет собственную систему ЗРК. Само судно может быть снаряжено 8 "Калибрами".
- Вместе с тем, несмотря на постоянные угрозы России, в Черном море из Одессы в Стамбул прибыло судно, которое было заблокировано в украинском порту с начала полномасштабного вторжения. Контейнеровоз Joseph Schulte под гонконгским флагом прошел по "гуманитарному коридору", о котором накануне заявила Украина. Соответствующее решение было принято для освобождения грузовых судов, застрявших в украинских портах после того, как Россия вышла из зерновой сделки.