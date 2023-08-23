Інцидент стався у територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок Бойка". Унаслідок влучної роботи борт ворожого літака був пошкоджений.

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Борт російського літака отримав серйозні пошкодження

Як повідомили у розвідці, літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь. Російська пропаганда відразу почала поширювати фейк про нібито "ураження та затоплення українського катера".

Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" – жодної шкоди українським військовим завдано не було,

– заявили у розвідці.

У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

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