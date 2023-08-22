Вона зазначила, що наразі в акваторії Чорного моря перебуває 3 ракетоносії. Вони готові до застосування по території нашої держави.

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Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі

Речниця ОК "Південь" зазначила, що корабельне угруповання Росії у Чорному морі посилене трьома суднами, що можуть переносити на собі ракети типу "Калібр". Гуменюк наголосила, що серед них фігурує й новий ракетний корабель "Циклон", який ще не пройшов випробовування.

За попередніми даними кількість "Калібрів" може бути доведена до 20 одиниць. Це означає, що 2 надводних і 1 підводний ракетоносії готові до застосування по території України,

– заявила вона.

Гуменюк також висловилася щодо атаки, яку росіяни здійснили вночі 22 серпня. За її словами, це були поодинокі ударні російські безпілотники, які мали на меті провести розвідку боєм, виявляючи системи протиповітряної оборони нашої держави та готуючись до атак у наступні дні.

Росіяни атакували Запоріжжя вночі