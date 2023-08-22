Она отметила, что в настоящее время в акватории Черного моря находится 3 ракетоносителя. Они готовы к применению на территории нашего государства.

Смотрите также Объявление открытой мобилизации в России – возможно, – ГУР

Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море

Представитель ОК "Юг" отметила, что корабельная группировка России в Черном море усилена тремя судами, которые могут переносить на себе ракеты типа "Калибр". Гуменюк подчеркнула, что среди них фигурирует и еще не прошедший испытание новый ракетный корабль "Циклон".

По предварительным данным количество "Калибров" может быть доведено до 20 единиц. Это означает, что 2 надводных и 1 подводные ракетоносители готовы к применению по территории Украины,

– заявила она.

Гуменюк также высказалась об атаке, которую россияне совершили ночью 22 августа. По ее словам, это были единичные ударные российские беспилотники, которые имели целью провести разведку боем, выявляя системы противовоздушной обороны нашего государства и готовясь к атакам в последующие дни.

Россияне атаковали Запорожье ночью