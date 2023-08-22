В результате в областном центре есть повреждения домов. По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки – нет.

Смотрите также Россия потеряла преимущество в артиллерии: в Минобороны рассказали, как это произошло

Оккупанты снова обстреляли Запорожье

Малашко отметил, что за минувшие сутки враг нанес 96 ударов по 30 городам и селам Запорожской области. Также противник атаковал и сам город Запорожье.

Ночью по окрестностям областного центра были нанесены два ракетных удара и атакованы тремя БПЛА по открытой территории. Взрывной волной повреждены дома рядом,

– сказал он.

Глава Запорожской ОВА заверил, что специалисты ликвидируют последствия вражеского удара. Информация о пострадавших – не поступала.

В Воздушных силах рассказали, что враг запустил "Искандеры"

Впоследствии спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона высказался по поводу ночной атаки Украины российскими захватчиками. Он подчеркнул, что это была комбинированная атака страны-агрессора.

"Враг применял несколько ударных БПЛА типа "Шахед" и крылатую ракету "Искандер К"", – подчеркнул он.

В настоящее время неизвестно, применил ли именно этот тип ракеты враг при обстреле Запорожья. Игнат отметил, что сейчас данные уточняются, а также как именно отразили атаку российских захватчиков.

Что известно о ночной атаке Запорожья