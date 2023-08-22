Внаслідок цього в обласному центрі є пошкодження будинків. За попередніми даними, постраждалих внаслідок цієї атаки – немає.

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Окупанти знову обстріляли Запоріжжя

Малашко наголосив, що за минулу добу ворог наніс 96 ударів по 30 містах та селах Запорізької області. Також противник атакував і саме місто Запоріжжя.

Вночі по околицях обласного центру було завдано два ракетні удари та атаковано трьома БпЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч,

– сказав він.

Очільник Запорізької ОВА запевнив, що наразі фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформація про постраждалих – не надходила.

У Повітряних силах розповіли, що ворог запустив "Іскандери"

Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону висловився щодо нічної атаки України російськими загарбниками. Він наголосив, що це була комбінована атака країни-агресорки.

"Ворог застосовував кілька ударних БпЛА типу "Шахед" і крилату ракету "Іскандер К"", – підкреслив він.

Наразі достеменно невідомо, чи застосував саме цей тип ракети ворог під час обстрілу Запоріжжя. Ігнат зазначив, що зараз дані уточнюються, а також як саме відбили атаку російських загарбників.

Що відомо про нічну атаку Запоріжжя